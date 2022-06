Presidente del PARLASUR se reúne con la Intendenta de Montevideo Carolina Cosse

El dia de ayer (07) el Presidente del Parlamento del MERCOSUR, Parlamentario Tomás Bittar, se reunió con la Intendenta de Montevideo, Ing. Carolina Cosse para tratar los avances del proyecto de la Sede para el Parlamento del MERCOSUR.

Este encuentro, se llevó a cabo luego de la LXXXI Sesión Plenaria, donde el Presidente Bittar aprovechó la ocasión para invitar a la Intendenta de Montevideo a una Sesión de Honor del PARLASUR, por la importancia para la ciudad de Montevideo, ya que la Sede del PARLASUR está ubicada en un “barrio emblemático” de la capital uruguaya.

Cabe señalar que dicho Edificio actualmente se encuentra en obras, “se busca lograr la recuperación de la Sala de Sesiones multipropósito, donde se pueda realizar actividades durante todo el año”, informó el Presidente Bittar, agradeciendo de antemano el apoyo del gobierno departamental de Montevideo.

La Intendenta agradeció la invitación del Presidente Bittar, y adelantó las gestiones para la culminación de dicho proyecto. La Intendenta estuvo acompañada por el Director General de Desarrollo Económico, Gustavo Cabrera; el Director de Planificación, Luis Oreggioni; la Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación, Fabiana Goyeneche; y el Director de la Unidad MYPES, Pablo Barrone.

Presidente do PARLASUL se reúne com a Prefeita de Montevidéu Carolina Cosse

Ontem (07) o Presidente do Parlamento do MERCOSUL, Parlamentar Tomás Bittar, reuniu-se com a Prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, para discutir o andamento do projeto da Sede do Parlamento do MERCOSUL.

Esta reunião foi realizada após a LXXXI Sessão Plenária, onde o Presidente Bittar aproveitou a ocasião para convidar a Prefeita de Montevidéu para uma Sessão Honorária do PARLASUL, devido a importância para a cidade de Montevidéu, já que a Sede do PARLASUL está localizada em um "bairro emblemático" da capital uruguaia.

Cabe destacar que o edifício encontra-se em fase de construção, “o objetivo é conseguir a recuperação da sala de sessões multiuso, onde poderão ser realizadas atividades ao longo de todo o ano”, informou o Presidente Bittar, agradecendo desde já o apoio do governo departamental de Montevidéu.

A Prefeita agradeceu o convite do Presidente Bittar e adiantou as etapas para a conclusão do referido projeto. A Prefeita foi acompanhada pelo Diretor Geral de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Cabrera; o Diretor de Planejamento, Luis Oreggioni; a Diretora de Relações Internacionais e Cooperação, Fabiana Goyeneche; e o Diretor da Unidade MYPES, Pablo Barrone.

Asimp/Parlasul