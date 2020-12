Presidente Laborde participa de la LVII Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común

El Presidente del Parlamento del MERCOSUR Oscar Laborde participó de la LVII Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común (CMC) realizada por sistema de videoconferencia en martes (15) presidida por el Canciller Francisco Bustillo, acompanado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en el marco de la presidencia "Pro Tempore" de Uruguay. También participaron los Ministros de Relaciones Exteriores, de la República Argentina, Felipe Solá, de la República Federativa de Brasil, Ernesto Araújo, y de la República de Paraguay, Federico González, además del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta.

El Director de Asuntos de Integración y MERCOSUR del Ministerio de Relaciones Exteriores, Enrique Delgado, presentó un informe sobre las actividades desarrolladas durante la presidencia uruguaya, en el que destacó el avance en el protocolo de comercio electrónico del bloque y el fortalecimiento de vínculos con otros países, "el MERCOSUR finaliza el año 2020 con todos sus frentes de relacionamiento activos", concluyó Delgado.

En seguida, el Canciller Bustillo destacó los esfuerzos emprendidos para la modernización del MERCOSUR afirmando que el resultado general es muy positivo. Además, planteó la necesidad de flexibilizar el formato de negociaciones comerciales del bloque con terceros en los casos en que no exista consenso interno. "El MERCOSUR debe potenciar las capacidades de inserción de cada uno de sus socios, la flexibilidad debe ser la norma y ya no la excepción", dijo Bustillo.

Luego de las intervenciones de los cancilleres de los Estados Partes y en proceso de adhesión, el Presidente del Parlamento del MERCOSUR Oscar Laborde presentó un informe con las actividades realizadas por el Parlamento en el ano de 2020, en el que subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha por la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. "Debemos continuar la coordinación de acciones y apoyar el fortalecimiento del multilateralismo para dar respuestas globales a amenazas comunes que superan las fronteras", afirmó Laborde.

El Presidente siguió su intervención ratificando la voluntad de que el Parlamento del MERCOSUR participe de los debates referentes a las negociaciones sobre Acuerdos estratégicos y comerciales que el MERCOSUR lleve adelante, con un compromiso colaborativo y plural.

Posteriormente, comentó sobre el éxito de las Audiencias Públicas de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, del Ciclo de Seminarios sobre Integración Eléctrica que, organizado por la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca, así como de las tres ediciones de los Webinarios sobre los Corredores Bioceánicos.

Otro punto abordado fue la participación del Parlamento del MERCOSUR, a través de su Observatorio de Democracia (ODPM) en las elecciones realizadas en Bolivia. "Hemos sido uno de los organismos con mayor presencia, previa y durante el desarrollo del comicio, con varias reuniones con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, con otros organismos que participaron de la Observación como la Unión Europea, la COPPPAL, la misión de las Naciones Unidas y otros".

Luego, el Presidente Laborde mencionó la aprobación de la Recomendación, deliberada en la última Sesión Plenaria realizada el 14 de diciembre, en la cual se solicita que el CMC declare Ciudadano Ilustre del MERCOSUR al ex Presidente Tabaré Vázquez.

Finalmente, comentó sobre la Presidencia Pro Tempore de Argentina, "me gustaría enfatizar que el próximo año, durante la presidencia argentina, el MERCOSUR cumplirá 30 años desde la firma del Tratado de Asunción. Sin dudas, queda mucho camino por recorrer para consolidar nuestra integración regional, con una base participativa y democrática. En este sentido el PARLASUR como órgano de representación de los pueblos constituye un elemento central. Retrospectivamente, podemos hacer un balance positivo ya que nuestro MERCOSUR es hoy una referencia ineludible en el escenario regional e internacional y ha superado, no sin ciertas dificultades, las situaciones críticas por las cuales ha atravesado. Los desafíos son enormes ya que el mundo porvenir no presagia buenos augurios. Sin embargo, es esencial enfrentar esas dificultades de manera conjunta y fortaleciendo la integración con una mirada integral, cooperativa y en paz" concluyó Oscar Laborde.

También fueron presentados informes de gestión del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR, el Instituto Social del MERCOSUR, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos y la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR.

En la actividad de la tarde, participaron las delegaciones de los Estados asociados representados por: la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Carolina Valdivia; la viceministra de Asuntos Bilaterales de Colombia, Adriana Mejía; el subsecretario de América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, Julio Prado; el director general de Asuntos Económicos del ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, Luis Tsuboyama; y el embajador de Surinam ante Brasil, Marlon Mohamed-Hoesein.

Presidente Laborde participa da LVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum

O Presidente do Parlamento do MERCOSUL, Oscar Laborde, participou da LVII Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum (CMC) realizada por sistema de videoconferência na terça-feira (15) presidida pelo Chanceler Francisco Bustillo, acompanhado da Ministra de Economia, Azucena Arbeleche, no marco da presidência “Pro Tempore” do Uruguai. Também participaram os Ministros das Relações Exteriores da República Argentina, Felipe Solá, da República Federativa do Brasil, Ernesto Araújo, e da República do Paraguai, Federico González, bem como o Ministro das Relações Exteriores da Bolívia, Rogelio Mayta.

O Diretor de Assuntos de Integração e MERCOSUL do Ministério das Relações Exteriores, Enrique Delgado, apresentou um relatório sobre as atividades desenvolvidas durante a presidência do Uruguai, no qual destacou os avanços no protocolo de comércio eletrônico do bloco e o fortalecimento dos laços com outros países, “o MERCOSUL fecha o ano 2020 com todas as suas frentes de relações ativas”, concluiu Delgado.

Em seguida, o Chanceler Bustillo destacou os esforços empreendidos para modernizar o MERCOSUL, afirmando que o resultado geral é muito positivo. Além disso, observou a necessidade de flexibilizar o formato de negociação comercial do bloco com terceiros, nos casos em que não haja consenso interno. “O MERCOSUL deve potencializar a capacidade de inserção de cada um de seus sócios, a flexibilidade deve ser a norma e não mais a exceção”, disse Bustillo.

Após as intervenções dos Chanceleres dos Estados Partes e em processo de adesão, o Presidente do Parlamento do MERCOSUL Oscar Laborde apresentou um relatório com as atividades realizadas pelo Parlamento em 2020, no qual destacou a necessidade de redobrar esforços na luta pela pandemia COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde. “Devemos continuar a coordenar ações e apoiar o fortalecimento do multilateralismo para fornecer respostas globais às ameaças comuns que vão além das fronteiras”, disse Laborde.

O Presidente continuou seu discurso ratificando o desejo de que o Parlamento do MERCOSUL participe dos debates sobre as negociações de acordos estratégicos e comerciais que o MERCOSUL realiza, com um compromisso colaborativo e plural.

Posteriormente, comentou o êxito das Audiências Públicas da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, do Ciclo de Seminários de Integração Elétrica, organizado pela Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca, bem como a realização de três edições dos Webinares sobre os Corredores Bioceânicos.

Outro ponto abordado foi a participação do Parlamento do MERCOSUL, por meio de seu Observatório da Democracia (ODPM), nas eleições realizadas na Bolívia. “Fomos uma das organizações com maior presença, antes e durante a eleição, com diversos encontros com o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com outras organizações que participaram da Observação como a União Europeia, COPPPAL, missão do Nações Unidas e outros”.

Em seguida, o Presidente Laborde mencionou a aprovação da Recomendação, deliberada na última Sessão Plenária realizada em 14 de dezembro, na qual se pede ao CMC que declare o ex-Presidente Tabaré Vázquez Ilustre Cidadão do MERCOSUL.

Finalmente, comentou sobre a Presidência Pro Tempore da Argentina, “Gostaria de enfatizar que no próximo ano, durante a presidência argentina, o MERCOSUL completará 30 anos desde a assinatura do Tratado de Assunção. Sem dúvida, ainda há um longo caminho a percorrer para consolidar nossa integração regional, com base participativa e democrática. Nesse sentido, o PARLASUR como órgão representativo dos povos constitui um elemento central. Em retrospecto, podemos fazer um balanço positivo, pois nosso MERCOSUL é hoje uma referência inexorável no cenário regional e internacional e superou, não sem certas dificuldades, as situações críticas pelas quais passou. Os desafios são enormes, pois o mundo vindouro não é um bom presságio. No entanto, é fundamental enfrentar essas dificuldades de forma conjunta e fortalecer a integração com uma perspectiva integral, cooperativa e pacífica”, concluiu Oscar Laborde.

Também foram apresentados relatórios de gestão do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, do Instituto Social do MERCOSUL, do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos e da Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL.

Na atividade da tarde, participaram as delegações dos Estados associados, representadas por: a Subsecretária de Relações Exteriores da República do Chile, Carolina Valdivia; a Vice-Ministra de Assuntos Bilaterais da Colômbia, Adriana Mejía; o Subsecretário para América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores da República do Equador, Julio Prado; o Diretor Geral de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores da República do Peru, Luis Tsuboyama; e o Embaixador do Suriname no Brasil, Marlon Mohamed-Hoesein.

Agência Parlasul