Presidentes de Parlamentos regionales aprueban Declaración para que la vacuna contra el COVID-19 sea accesible para el mundo en forma gratuita

El miércoles (24), se realizó una Reunión virtual entre los Presidentes de los Parlamentos Regionales de América Latina y el Caribe en la cual se aprobó una Declaración conjunta para que la vacuna contra el Coronavirus COVID-19 sea accesible para el mundo de forma gratuita y universal.

Participaron del encuentro y firmaron la Declaración la Presidenta del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Nadia de León Torres, el Presidente del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) Oscar Laborde, el Secretario del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y representante en la Asamblea Euro-Latinoamericana (EUROLAT) Elías Castillo, y el Presidente del Parlamento Andino (PARLANDINO) Parlamentario Víctor Rolando Sousa.

En el encuentro, se generó el consenso sobre la necesidad de actuar con antelación a la posibilidad de que se desarrolle una vacuna para el coronavirus y, en ese caso, que se proporcione el acceso gratuito a todas las poblaciones como medida para el enfrentamiento a la crisis generada por la pandemia.

La Declaración aprobada por los Presidentes insta a los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe para que demanden a la comunidad científica, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita y para que se compense a su costo a quienes inviertan en su investigación además de instar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para que propicie un acuerdo global acerca de la eventualidad del no registro de una posible patente.

La Presidenta del PARLACEN, Parlamentaria Nadia Torres justificó la convocatoria para dicha reunión y para la discusión sobre la Declaración señalando que: “Debemos impulsar respuestas que garanticen los derechos humanos y la salud de todos los ciudadanos proporcionando la vacuna para el coronavirus de forma universal.”

Seguidamente, se pasó a las intervenciones de los Presidentes de los Parlamentos Regionales para el debate sobre la propuesta de Declaración.

El representante del PARLATINO, Parlamentario Elías Castillo, saludó la iniciativa del PARLACEN y resaltó la necesidad de actuar con velocidad y eficacia frente a la crisis generada por la Pandemia. Según el Parlamentario, “este es un virus que llegó para quedarse y la forma de controlarlo es por medio de la vacuna.”

El Presidente del Parlamento Andino, Parlamentario Víctor Rolando Sousa, manifestó su apoyo a la medida añadiendo que la vacuna para el coronavirus deberá ser de dominio público para que su precio de adquisición sea socialmente accesible y para que se distribuya de forma gratuita en todos los países. Según el Parlamentario, “una de las lecciones que nos deja la pandemia es que no podemos improvisar para después. Es necesario actuar hoy”, concluyó.

Por su turno, el Presidente del Parlamento del MERCOSUR, Parlamentario Oscar Laborde, felicitó la iniciativa e informó a los participantes que el PARLASUR ya había deliberado sobre el tema en el mismo sentido sumándose ahora a los demás Parlamentos Regionales para garantizar el derecho a la salud a los pueblos de la región y, sobretodo, proporcionando el acceso a la vacuna a las poblaciones más vulnerables.

Al respecto el Presidente Laborde expresó: “En el PARLASUR hemos propuesto y ha sido respaldada mayoritariamente la condición de uso público, universal y gratuito de la vacuna. Me parece interesante que esto tenga simultánea lógica en todos los países.”

Finalizadas las intervenciones, ha sido votada y aprobada la Declaración de los Presidentes de los Parlamentos Regionales para que la Vacuna contra el COVID-19 sea Accesible a todo el Mundo de forma Gratuita.

Presidentes dos Parlamentos regionais aprovam Declaração para que vacina contra o coronavirus seja acessível mundialmente de forma gratuita

Na quarta- feira (24), foi realizada uma Reunião virtual entre os Presidentes dos Parlamentos Regionais da América Latina e do Caribe, na qual foi aprovada uma Declaração conjunta para tornar a vacina contra o Coronavírus COVID-19 acessível ao mundo de formagratuita e universal.

Participaram do encontro a Presidente do Parlamento Centro-Americano (PARLACEN) Nadia de León Torres, o Presidente do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL), Oscar Laborde, o Secretário do Parlamento Latino-Americano (PARLATINO) e representante na Assembleia Euro-Latino-Americana (EUROLAT), Elias Castillo, e o Presidente do Parlamento Andino (PARLANDINO), Víctor Rolando Sousa.

Na reunião, houve consenso sobre a necessidade de agir antecipadamente sobre a possibilidade de desenvolvimento de uma vacina para o coronavirus e, nesse caso, que seja garantido o acesso gratuito a todas as populações como medida de enfrentamentoà crise causada pela pandemia.

A Declaração aprovada pelos Presidentes insta os Chefes de Estado e de Governo da América Latina e do Caribe aatuar junto à comunidade científica, à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para que a vacina contra o coronavírus seja gratuita e para que haja a devidarecompensa para aqueles que desenvolvam as pesquisas, além de instar a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a promover um acordo global sobre a possibilidade de não registrar uma possível patente da vacina.

A Presidente do PARLACEN, Parlamentar Nadia Torres, justificou a convocação para a reunião para debatersobre a Declaração, afirmando que: “Devemos promover respostas que garantam os direitos humanos e a saúde de todos os cidadãos, fornecendo a vacina contra o coronavírus de maneira universal."

Posteriormente, foram proferidos os discursos dos Presidentes dos Parlamentos Regionais para debate sobre a Declaração proposta.

O representante do PARLATINO, o parlamentar Elias Castillo, saudou a iniciativa do PARLACEN e destacou a necessidade de agir de forma rápida e eficaz diante da crise causada pela pandemia. Segundo o Parlamentar, "este é um vírus que veio para ficar e a maneira de controlá-lo é através da vacina".

O Presidente do Parlamento Andino, o Parlamentar Víctor Rolando Sousa, expressou seu apoio à medida, acrescentando que a vacina contra o coronavírus deve ser de domínio público para que seu preço de compra seja socialmente acessível e seja distribuído gratuitamente em todos os países. Segundo o deputado, “uma das lições que a pandemia nos deixa é que não podemos improvisar para mais tarde. É preciso agir hoje”, concluiu.

Por sua vez, o Presidente do Parlamento do MERCOSUL, o Parlamentar Oscar Laborde, parabenizou a iniciativa e informou aos participantes que o PARLASUL já havia deliberado sobre o assunto no mesmo sentido, juntando-se agora aos demais Parlamentos Regionais para garantir o direito à saúde aos povos da região e, acima de tudo, proporcionar acesso à vacina às populações mais vulneráveis.

A esse respeito, o Presidente Laborde disse: “No PARLASUL, propusemos e fomos amplamente apoiados sobrea condição de uso público, universal e gratuito da vacina. Acho interessante que isso sigauma lógica simultânea em todos os países.”

Após as intervenções, a Declaração dos Presidentes dos Parlamentos Regionais foi votada e aprovada para que a Vacina contra COVID-19 seja Acessível Gratuitamente a todo o Mundo.