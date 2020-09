Pressão Norte-Americana ainda mantém as obras do gasoduto Nord Stream paradas a 150 km da costa alemã

O gasoduto da discórdia. As ameaças de sanções dos Estados Unidos interromperam a construção do gasoduto Nord Stream 2, da Rússia para a Alemanha. O projeto multibilionário de euros está agora em risco e os principais políticos alemães não acham nada engraçado. Não são apenas os ambientalistas que passaram anos resistindo ao projeto. Muitos dos parceiros da União Europeia da Alemanha, especialmente a Polônia e os países bálticos, veem isso como um erro estratégico, uma vez que torna a Europa dependente do gás russo. Na verdade mais dependente, porque a Rússia já mandava gás através de outro gasoduto que cruza a Ucrânia, que cobra taxas por isso. O governo alemão buscou a sua conclusão para pagar o gás mais barato e precisa dele, porque o governo insistiu em abrir mão da energia gerada por suas usinas nucleares e as térmicas a base de carvão. Precisa do gás para, mesmo com custo alto de sua geração, para suprir as deficiências das energias solar e eólica, que são as opções do governo. Com isso, os dois oleodutos de 1.230 quilômetros abaixo do Mar Báltico, da Baía de Narva, na Rússia, até a cidade alemã de Lubmin, estão virtualmente concluídos. Apenas cerca de 150 quilômetros ainda precisam ser construídos.

Neste cenário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está torpedeando o projeto exatamente no último momento, quando faltam apenas 150 quilômetros de instalação dos dutos no mar. Washington está atualmente ameaçando impor sanções às empresas que estão envolvidas no oleoduto. Ambas as casas do Congresso pretendem expandir a Lei de Sanções para incluir o gasoduto. A construção foi interrompida devido à preocupação com as possíveis sanções. Até agora, a tática de política externa de Trump de “pressão máxima” foi usada principalmente em outros países. Mas o secretário de Estado americano, Mike Pompeo anunciou que o gasoduto se enquadra na Lei de Combate aos Adversários da América por meio de Sanções (CAATSA) de 2017, com efeito imediato. O ato foi originalmente aprovado como uma alavanca contra inimigos como o Irã e a Coreia do Norte, mas agora a Alemanha também se tornou alvo de sanções extraterritoriais. Colocar a Alemanha no mesmo nível do Irã e da Coreia do Norte no debate sobre o oleoduto marca um novo ponto baixo no relacionamento germano-americano.

Três senadores americanos enviaram uma carta aos operadores do porto de Mukran, na Ilha de Rugen, ameaçando-os com as consequências caso continuassem a fornecer apoio logístico para o projeto do gasoduto. Essas ameaças têm um efeito: no final do ano passado, a empresa suíça Allseas retirou dois navios de lançamento de oleodutos depois de receber uma ameaça semelhante de senadores americanos. Para Berlim, o conflito com os americanos é uma caminhada delicada na corda bamba. Por um lado, deve tentar proteger as empresas nacionais da agressão americana. Por outro lado, faz Berlim parecer ainda mais um patrocinador do projeto, que promete dar um impulso financeiro significativo ao presidente russo, Vladimir Putin. De fato, tem havido demandas crescentes para a Alemanha encerrar seu envolvimento no gasoduto Nord Stream 2, o que definitivamente chamaria a atenção do presidente russo. Ao mesmo tempo, porém, seria uma vitória para a política externa de Washington e Trump.

As seções restantes do oleoduto estão empilhadas no Porto de Mukran, cerca de 17.000 delas. O gás natural deveria começar a fluir pelo gasoduto no final do ano passado, mas agora se tornou um jogo de espera. Mas não são apenas os americanos que têm preocupações. Há muitos países europeus que há muito tempo são céticos em relação ao projeto. Depois que o então chanceler Gerhard Schröder chegou a um acordo com Moscou sobre a construção do gasoduto em 2005. Eslováquia, Bulgária, Romênia, República Tcheca, Hungria, Letônia e Estônia dependem do gás natural da Rússia. O gás chega pelo gasoduto que cruza a Ucrânia, onde a Rússia há muitos anos apoia os separatistas no Extremo Oriente do país. Cerca de 40% do gás natural importado pela UE da Rússia flui pela Ucrânia. As taxas de trânsito cobradas pela Ucrânia são um contribuinte significativo para a economia do país e, assim que o oleoduto Nord Stream 2 for concluído, essas taxas desaparecerão.

Uma razão para esse ponto de vista é o ponto de vista generalizado em Bruxelas de que os EUA não estão apenas interessados em proteger a UE da influência russa, mas estão principalmente focados em encontrar um novo mercado para o gás natural liquefeito americano. Se as sanções econômicas forem introduzidas, a União Europeia deve implementar contra-medidas, pelo menos é a opinião de Bernd Lange, chefe do poderoso Comitê de Comércio Internacional do Parlamento Europeu. Social democrata da cidade alemã de Hannover, Lange afirma que qualquer dano à economia europeia deve ser compensado por meio de “tarifas e sanções”.

O governo alemão há muito esperava que a construção de um terminal de GNL em Brunsbüttel, fora de Hamburgo, fosse suficiente para acalmar os americanos. Os Estados Unidos querem vender o gás produzido no Texas, onde há uma grande através do fracking. O governo alemão também concordou em pagar para conectar o terminal de GNL à rede de gás natural alemã, para reduzir a burocracia e acelerar a construção. Mas o aumento das ameaças de sanções mostra claramente que o terminal não tem sido suficiente para apaziguar Washington.

As empresas envolvidas na obra, enquanto isso, já começaram a se preparar para possíveis dificuldades políticas. A Gazprom assumiu todo o projeto como acionista único. As cinco partes interessadas europeias que estiveram envolvidas até aquele ponto – Uniper na Alemanha, OMV na Áustria, Engie na França, Wintershall na Alemanha e Shell na Holanda – limitaram seu envolvimento a cobrir 10 por cento cada um dos custos de construção planejados de cerca de 9,5 bilhões euros. Como esse dinheiro já foi pago integralmente, essas empresas não podem mais ser alvo de sanções. Eles não têm mais nenhum papel oficial no projeto e podem suportar atrasos de construção adicionais de vários meses. Em caso de necessidade, eles podem ter que cancelar seus investimentos. Uma perda de quase um bilhão de euros para cada um.

O setor de energia da Alemanha também poderia sobreviver sem gás natural da Rússia por algum tempo. Mas nos próximos anos, as últimas usinas nucleares na Alemanha serão fechadas e um número crescente de usinas movidas a carvão também serão desativadas. Durante o período de transição para fontes renováveis, provavelmente será necessário mais gás natural para compensar as flutuações na energia solar e eólica. No longo prazo, entretanto, o gás natural se tornará cada vez menos importante para a eletricidade e o aquecimento.