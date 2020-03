Produção da indústria do Paraná inicia 2020 com alta de 2,6%

A produção industrial paranaense cresceu 2,6% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a dezembro de 2019, o aumento foi de 1,7%. No acumulado dos últimos doze meses, a indústria local registrou evolução de 5,2%.

O crescimento no mês foi puxado pela indústria de alimentos (10,4%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (17,9%), produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (13,3%), e borracha e material plástico (9%).

Nos últimos doze meses, a indústria paranaense teve o segundo melhor desempenho do País, atrás apenas do Amazonas. Os maiores avanços locais foram na fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (23,4%), alimentos (8,9%), máquinas e equipamentos (8,5%), produtos de metal (7,1%) e máquinas e aparelhos elétricos (6,2%). O saldo nacional em um ano ainda é negativo (-1%).

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a regularidade do crescimento industrial do Paraná mostra que os empresários continuam apostando no Estado. Ele reforça o contínuo trabalho de prospecção de investidores, citando a participação na recente missão oficial brasileira aos Estados Unidos. “Encerramos 2019 com o maior indicador nacional na indústria e 2020 começa com otimismo, apesar da desaceleração global depois da pandemia do coronavírus", afirmou.

INVESTIMENTOS - O governador frisou investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão já confirmados em 2020. São R$ 650 milhões da farmacêutica Prati-Donaduzzi em uma nova planta em Toledo, no Oeste, e os R$ 865 milhões anunciados na quarta-feira (12) pelo Grupo Heineken, para aumentar em 75% sua capacidade de produção, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Segundo o governador o programa Descomplica Rural, lançado em 2020, incentiva ainda mais a industrialização de alimentos no Estado, principalmente diante da possibilidade de abertura de novos mercados. "Estamos em um bom ritmo de crescimento, otimistas com o futuro", arrematou.

VARIAÇÃO MENSAL - O crescimento de 2,6% do Paraná em janeiro de 2020 esteve entre os melhores do País. Nesse índice, apenas oito dos 15 locais pesquisados pelo IBGE apontaram variação positiva - o recuo nacional foi de -0,9%.

Segundo o IBGE, a indústria paranaense de alimentos segue crescendo em bom ritmo, impulsionada pelos investimentos das cooperativas e pelo sistema estadual de financiamentos. Desde janeiro de 2019, houve crescimento em todos os meses nesse setor em relação aos respectivos pares de 2018. Em alguns casos, as evoluções ultrapassaram 20%.

VARIAÇÃO MÊS/MÊS - A variação de 1,7% em janeiro em relação a dezembro do ano passado marca a oitava marca positiva do Paraná nesse indicador da indústria nos últimos doze meses. Em janeiro de 2020, na série com ajuste sazonal, 13 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE mostraram taxas positivas, acompanhando o crescimento de 0,9% da indústria nacional.

INDICADOR NACIONAL - Em janeiro de 2020, a produção industrial avançou 0,9% frente a dezembro de 2019, interrompendo dois meses de taxas negativas consecutivas. Em relação a janeiro do ano passado, a indústria caiu -0,9%. No acumulado de doze meses, a atividade industrial recuou -1%. O setor industrial ainda se encontra 17,1% abaixo do nível recorde de produção alcançado em maio de 2011.