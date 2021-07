Profissionais de comunicação e organizações da sociedade civil podem se inscrever até 30 de julho em concurso cultural promovido pelo CNMP

Estão abertas, até o dia 30 de julho, as inscrições para o Prêmio Respeito e Diversidade, concurso cultural promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que tem como objetivo estimular e valorizar atividades voluntárias e trabalhos jornalísticos veiculados pela imprensa brasileira voltadas à informação e conscientização da população acerca da importância da diversidade, do respeito e da valorização das diferenças. A iniciativa, que terá premiação nas modalidades Imprensa e Sociedade, é promovida a partir de cooperação com o Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral da República, e com a Escola Superior do Ministério Público da União. Os vencedores serão contemplados com valores que variam de R$ 10 a 20 mil.

Imprensa

Na categoria Imprensa, serão premiadas matérias e reportagens voltadas à conscientização sobre valores essenciais para uma sociedade democrática e livre de preconceitos. A produção de trabalhos jornalísticos veiculados na imprensa brasileira será premiada em duas categorias – uma para Jornal impresso, Revista impressa e Webjornalismo e outra para Radiojornalismo e Telejornalismo. As reportagens devem ter sido editadas e publicadas em língua portuguesa. Poderão ser inscritas na premiação reportagens publicadas nos veículos de comunicação de jornalismo impresso (jornal e revista), radiojornalismo, telejornalismo e webjornalismo veiculadas de 10 de dezembro de 2020 a 1º de julho de 2021.

Podem se inscrever no prêmio os profissionais jornalistas, radialistas e repórteres, com registro profissional reconhecido pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o qual deverá ser apresentado no ato da inscrição, digitalizado e legível. Cada candidato poderá inscrever um único trabalho em cada categoria.

Sociedade

A categoria Sociedade premiará atividades voluntárias que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, esportivos, ambientais, recreativos ou de assistência à pessoa, que visem ao benefício e à transformação da sociedade. Podem concorrer organizações da sociedade civil sem fins lucrativos legalmente constituídas há pelo menos um ano e que estejam atuando em qualquer unidade da federação com no mínimo uma sede. Cada participante poderá inscrever apenas um único projeto.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas das 8 horas de 1º de julho até as 23h59 de 30 de julho de 2021. As inscrições são gratuitas e individuais e devem ser realizadas com o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no hotsite do Projeto Respeito e Diversidade.

Premiação

Em todas as modalidades e categorias do Prêmio, serão destinados R$ 20 mil ao primeiro colocado, R$ 15 mil ao segundo e R$ 10 mil ao terceiro. Se as regras de distanciamento social decorrentes da pandemia de coronavírus vigentes na época permitirem, a premiação ocorrerá em evento presencial no edifício do CNMP, em Brasília (DF), no dia 21 de setembro de 2021.

O projeto

O projeto Respeito e Diversidade foi idealizado com a finalidade de promover o desenvolvimento de um conjunto de ações interinstitucionais com vistas à construção de uma sociedade livre e democrática, tendo o Ministério Público como instituição indutora e promotora da defesa da garantia dos direitos humanos e da concretização da cidadania.

Acesse o Edital de Chamamento Público CNMP-PRESI nº 1/2021 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-cnmp-presi-n-1/2021-320836318).