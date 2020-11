Programa do Sebrae quer aproximar pesquisadores do mercado

Workshop Catalisa ICT acontece no dia 18 de novembro, de forma online; mestres, mestrandos, doutores e doutorandos do Paraná podem participar da iniciativa

Ao longo do mês de novembro, o Sebrae promove uma série de workshops para mobilizar o ecossistema nacional de inovação e atrair pesquisadores para o Catalisa ICT. A iniciativa nacional contemplará pesquisadores de todos os estados, oferecendo capacitação em gestão, mentorias, fomento a projetos e acesso ao universo empresarial. A primeira fase conta com a realização de workshops, à distância, envolvendo os ecossistemas estaduais de inovação, com a liderança do Sebrae, para mobilizar os pesquisadores a participarem. No Estado, o Sebrae/PR realizará o evento de sensibilização nesta quarta-feira (18), das 15h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (https://bit.ly/workshopcatalisa).

Vivian Escorsin, consultora do Sebrae/PR, explica que o programa é destinado a pesquisadores de todas as áreas que sejam mestres, mestrandos, doutores ou doutorandos.

“O Catalisa é uma ótima oportunidade para conectar a academia com o mercado e transformar os resultados das pesquisas em negócios. Neste momento, trabalhamos com os ecossistemas de inovação para criar a estratégia de divulgação do programa no Paraná”, detalha Vivian.

No workshop do dia 18 de novembro, serão apresentados detalhes do Catalisa ICT, tais como seus principais marcos, ações, cronograma e resultados esperados. Haverá espaço para esclarecer dúvidas dos convidados e, por fim, um momento para cocriação da estratégia de divulgação no Paraná.

Também podem participar integrantes de incubadoras, parques tecnológicos, núcleos de inovação tecnológicas das universidades e dos institutos federais, pró-reitores de pesquisa, fundações de amparo à pesquisa, secretarias estaduais ou municipais de ciência, tecnologia e inovação, institutos de pesquisa federais, estaduais e privados e agências de fomento e desenvolvimento, entre outras.

Entre 25 de novembro e 24 de janeiro, o Catalisa ICT receberá inscrições e serão selecionadas até mil pesquisas com alto potencial de inovação. Mais informações sobre o programa no site www.sebrae.com.br/catalisa.

Asimp/Sebrae/PR