Queda da Utilização da Capacidade Instalada na indústria MetalMecânica e Elétrica do Norte do Paraná

A Sondagem da Indústria Metalmecânica, na área de abrangência do SINDIMETAL Norte registrou queda no resultado, no mês de janeiro, na comparação com o mês anterior em relação ao nível de utilização da capacidade instalada (UCI), atingindo 76%.

Este percentual ainda é maior que a média nacional, que manteve estável com um percentual de ocupação da planta produtiva de 67%, que é fato auspicioso visto ser o maior nível desde janeiro de 2015, quando atingiu 67% se igualando e superando os anos subsequentes (2016-2019).

A produção apresentou um aumento de ocupação fechando janeiro a 40,1 pontos, sendo 2,4 pontos acima que o registrado no mês de dezembro. enquanto que o nível de trabalhadores houve aumento de 14,3 pontos, considerando o mês de dezembro de 2019 fechando janeiro com 51,7 pontos, mas os estoques fecharam com uma percepção de estarem acima do planejado com 65,6 pontos.

A pesquisa é feita mensalmente através de uma parceria entre o Sindimetal Norte do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina.