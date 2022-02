"Arquivo A" destaca os 80 anos do padre Ronoaldo Pelaquin

O "Arquivo A" desta quinta-feira (24/2), às 22h, vai celebrar os 80 anos de vida do missionário redentorista padre Ronoaldo Pelaquin. O especial da TV Aparecida, com apresentação de José Eymard, vai mostrar histórias desde a infância do religioso, sua influência para a música católica, passando pelo teatro e cinema, bem como fatos de uma vida dedicada ao Evangelho e à arte.

Nascido em 1942, na cidade de São João da Boa Vista (SP), padre Pelaquin tem mais de 50 anos dedicados ao sacerdócio. Homem de Deus, artista, músico, que por décadas compôs muitas histórias para alegrar os devotos de Nossa Senhora Aparecida.

Kleber Oliveira, apresentador do programa "Terra da Padroeira", da TV Aparecida, Terezinha de Jesus - Tatá da Rádio Aparecida, bem como familiares do padre Pelaqui irão falar sobre o homenageado.

O especial também vai mostrar depoimentos de pessoas que tiveram a vida marcada pelo religioso, entre eles Fábio Gomes, professor de música e aluno da primeira turma do PEMSA (Projeto de Educação Música do Santuário de Aparecida), iniciado por padre Pelaquin.

E ainda no programa serão destaques entrevistas com outros religiosos, como padre José Ulysses da Silva, missionário redentorista, e Dom Darci José Nicioli, Arcebispo de Diamantina (MG), que na entrevista falou sobre o perfil do padre Pelaquin: "Um homem de coração bom, um poeta. Alguém que sabe ler a vida e coloca muita emoção em tudo aquilo que faz".

O "Arquivo A" desta semana finaliza com um momento musical, em que canções famosas compostas pelo homenageado, que serão interpretadas pelo Irmão Alan Patrick Zuccherato - diretor de programação da TV Aparecida, pela Irmã Custódia e pelo músico Juninho Campos.

