Reportagem da TV Aparecida destaca a importância do Rio São Francisco 

Nesta quinta-feira (9/9), às 22h, a reportagem do “Arquivo A”, da TV Aparecida, vai mostrar histórias e realidades das comunidades localizadas na região que depende do Rio São Francisco, o "Velho Chico", no sertão da Bahia e de Pernambuco.

O programa apurou que 500 cidades e milhões de pessoas dependem desse rio, que nasce em Minas Gerais e leva suas águas para boa parte do Nordeste. A pauta destaca os desafios que os brasileiros enfrentam para preservar direitos básicos, como o acesso à água e a defesa do território. E no sertão, com muita beleza, a equipe de reportagem visitou produções de frutas, doces e bebidas que dão uma cor e um sabor todo especial para o Vale do São Francisco.

A equipe esteve também junto de comunidades ribeirinhas e povos tradicionais que vivem por lá e visitou ainda uma ilha que mantém viva a tradição do “Samba de Véio", dança cultural daquela região.

Vera Jardim/Asimp