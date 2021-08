Reportagem da TV Aparecida mostra o drama dos venezuelanos que migram para o Brasil 

Nesta quinta-feira (26/08), às 22h, o “Arquivo A” exibe mais uma série do Especial "Desafios da Igreja". Desta vez, o documentário da TV Aparecida traz o drama dos venezuelanos que deixam o País para buscar uma vida digna no Brasil. O programa vai apresentar histórias de venezuelanos que conseguiram recomeçar a vida depois da fronteira, seja com empreendimento ou a construção da casa própria.

A produção do Arquivo A: "Desafios da Igreja — A vida depois da fronteira" apurou que o fluxo migratório que sai da Venezuela se tornou o segundo maior do mundo, atrás apenas dos sírios que fogem da guerra. E para mostrar toda essa movimentação, a equipe de reportagem da TV Aparecida foi até a cidade de Pacaraima, em Roraima, que faz divisa com a cidade venezuelana de Santa Helena, para mostrar como tem sido a viagem dos venezuelanos até o Brasil.

O documentário vai apresentar a ajuda humanitária e a corrente de ações da Igreja Católica para acolher e dar dignidade para quem deixa a terra natal em busca de construir um novo futuro.

O Especial "Desafios da Igreja – A vida depois da fronteira" também vai mostrar como é a chegada desses migrantes em Boa Vista, as ações da Cáritas para auxiliar na retirada de documentos e a inclusão socioeconômica feita pelo serviço jesuíta a migrantes e refugiados.

Nesse documentário, a equipe de reportagem também vai abordar sobre o trabalho da Operação Acolhida, organizada pelo governo federal e considerada a maior operação de ajuda humanitária do mundo.

Produção e reportagem: Camila Morais

Imagens: João Éder

Auxiliar técnico: Luís Henrique

Vera Jardim/Asimp