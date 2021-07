Reportagem da TV Aparecida mostra o poder do “Leite” no dia a dia do brasileiro 

O “Arquivo A” desta semana vai proporcionar ao telespectador viajar pelo universo de uma das bebidas mais comuns na mesa do brasileiro: o leite. Na reportagem da TV Aparecida, que vai ao ar nesta quinta-feira (29/07), às 22h, serão destacados assuntos como o crescimento do setor leiteiro no Brasil, bem como pesquisas sobre o consumo da bebida no País.

O programa conta que o leite é o alimento das primeiras horas de vida e faz parte da rotina nutricional diária. E além de uma combinação perfeita para o café da manhã, também é ingrediente quase obrigatório em inúmeras receitas. Mas a produção enfatiza que antes de a bebida chegar até a prateleira dos supermercados, ela passa por um longo processo para consumo.

No que se refere à agropecuária, o “Arquivo A” destaca os registros nacionais que apontam a existência de 5 mil e 500 produtores espalhados pelo País. Em ordenha, o total de vacas chega a 16 milhões e 300 mil cabeças.

Em outra pauta da matéria, o jornalista Rafael Olímpio foi conhecer o trabalho feito pelos bancos de leite humano. A produção constatou que, de acordo com a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, atualmente só é possível atender 60% da demanda de recém-nascidos internados em UTI’s neonatais. E os outros 40% acabam ficando sem acesso a esse alimento tão importante para o desenvolvimento do bebê.

O programa traz ainda um estudo recente feito por pesquisadores norte-americanos que dá conta que o consumo da bebida pode ajudar no processo de perda de peso e, com isso, prevenir problemas como a obesidade. Segundo a pesquisa, populações de diferentes faixas etárias que consomem leite são mais magras e têm menos tendência a serem obesas.

Outra abordagem da reportagem é a intolerância à lactose. Por isso, sempre é preciso recorrer ao médico quando identificar qualquer anormalidade. E a nutricionista Mariana Dias, que também é mestre em nutrição, explicará essas diferenças.

Vera Jardim/Asimp