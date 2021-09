Reportagem da TV Aparecida mostra os impactos da pandemia no campo

O “Arquivo A” desta quinta-feira (16/9), às 22h, traz mais um tema bastante atual dentro do cenário imposto pela Covid-19: “A Pandemia no Campo”.

A reportagem da TV Aparecida vai falar sobre como a pandemia afetou a vida nesta área de negócios. A repórter Camila Lucci foi conferir que, em vários setores, os produtores rurais também tiveram que se reinventar, buscar alternativas para continuar a produção e as vendas em meio à paralisação de várias atividades.

O programa ainda vai mostrar como as vendas online foram responsáveis pela sobrevivência de vários negócios ligados ao campo. E vai falar também da retomada do Turismo Rural com o avanço da vacinação pelo país.

Vera Jardim/Asimp