Reunión de trabajo entre la Embajada argentina ante MERCOSUR y ALADI y Parlamentarios de la Delegación argentina

El martes 21 de julio, el Presidente del PARLASUR, el Parlamentario Oscar Laborde junto al Embajador Argentino ante el MERCOSUR y ALADI, Mariano Kestelboim encabezaron una reunión de trabajo donde se abordaron cuestiones de la agenda de la integración regional y se acordó trabajar de manera conjunta y coordinada en cuestiones vinculadas al fortalecimiento institucional del PARLASUR.

En primer lugar, se repasaron los Acuerdos que necesitan ratificación en los Parlamentos Nacionales para su entrada en vigencia. Se hizo hincapié en aquellos Acuerdos que son fundamentales para la elaboración del Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR. En ese sentido, desde el PARLASUR se promoverá tanto en el Parlamento argentino como en los Parlamentos del resto de los países la búsqueda de consenso para avanzar en la aprobación de los mismos.

Además, se acordó avanzar en distintas propuestas como un Protocolo sobre Libre Circulación de Personas con fines turísticos; la puesta en debate de un Sistema de seguridad social del MERCOSUR; el impulso del Sistema de Pagos en moneda nacional y la elaboración de un mecanismo de pauta publicitaria del MERCOSUR, para dar mayor visibilidad al proceso de integración.

Por último, el Embajador Keistelboim y el Presidente del PARLASUR, Laborde coincidieron en continuar trabajando en la redacción del Capítulo de Derechos Políticos para la elaboración del estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR, tarea que en el marco de la Comisión de Representantes Permanente del MERCOSUR coordina la representación argentina y en proponer acciones y actividades para la conmemoración de los 30 años del MERCOSUR durante el primer semestre del año 2021.

Tanto el Embajador Kestelboim como el Presidente del PARLASUR estuvieron acompañados por sus respectivos equipos de trabajo. Participaron de la misma los Parlamentarios Víctor Santa María, Presidente del Bloque Frente de Todos en el PARLASUR; Cecilia Britto, Presidenta de la Delegación Argentina; Hernán Olivero, Presidente del Bloque Argentina Federal y Jorge Vanossi. También estuvo presente la Directora de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina.

Reunião de trabalho entre a Embaixada da Argentina no MERCOSUL e a ALADI e os parlamentares da Delegação Argentina

Na terça-feira, 21 de julho, o presidente do PARLASUR, o parlamentar Oscar Laborde, juntamente com o embaixador argentino no MERCOSUL e a ALADI, Mariano Kestelboim, lideraram uma reunião de trabalho em que foram abordadas questões da agenda de integração regional e foi acordado trabalhar em conjunto. e coordenou questões relacionadas ao fortalecimento institucional do PARLASUR.

Em primeiro lugar, foram revistos os acordos que necessitam de ratificação nos parlamentos nacionais para a sua entrada em vigor. Ênfase foi dada aos Acordos fundamentais para a elaboração do Estatuto de Cidadania do MERCOSUL. Nesse sentido, o PARLASUR promoverá o Parlamento argentino e os parlamentos do resto dos países a busca de consenso para avançar em sua aprovação.

Além disso, foi acordado avançar propostas diferentes, como um Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas para fins turísticos; o debate sobre um sistema de seguridade social do MERCOSUL; a promoção do Sistema de Pagamentos em moeda nacional e a elaboração de um mecanismo de diretrizes publicitárias do MERCOSUL, para dar maior visibilidade ao processo de integração.

Por fim, o Embaixador Keistelboim e o Presidente do PARLASUR, Laborde concordaram em continuar trabalhando na redação do Capítulo de Direitos Políticos para a redação do estatuto de Cidadania do MERCOSUL, tarefa coordenada pela Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL Representação argentina e na proposição de ações e atividades para comemorar o 30º aniversário do MERCOSUL durante a primeira metade de 2021.

O Embaixador Kestelboim e o Presidente do PARLASUR foram acompanhados por suas respectivas equipes de trabalho. Parlamentares Víctor Santa María, Presidente do Bloco Frente de Todos no PARLASUR; Cecilia Britto, Presidente da Delegação Argentina; Hernán Olivero, Presidente do Bloque Argentina Federal e Jorge Vanossi. O Diretor de Assuntos Parlamentares da Chancelaria Argentina também esteve presente.