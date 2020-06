Rompa com a solidão e alcance a cura da depressão

Experimente a vida nova que Deus tem para você

Neste tempo em que vivemos, percebemos o quanto as situações do nosso dia a dia, vêm nos abatendo. Tenho encontrado com pessoas que já estão sem vontade de viver. Hoje, são cerca de 400 milhões de pessoas do mundo inteiro que sofrem de depressão. Mas, hoje, quero convidar você a experimentar esta vida nova que Deus nos dá. No evangelho de São João o Senhor nos diz: “O ladrão não vem, senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância” (Jo 10,10).

Essa palavra do Senhor vivifica a nossa alma, pois veja, Ele veio para nos dar a vida em abundância, e não uma “vidinha” medíocre; assuma essa palavra para sua vida. Você é precioso (a) para Deus! Quero orar com você, hoje, pedindo ao Senhor Jesus que possa tocar o seu coração, tirando todas as trevas, toda a mágoa, todo ressentimento. Porque, muitas vezes, a raiz da depressão pode estar nessas mágoas, nos seus traumas que entulharam-se no seu coração. Abra-se à graça da cura. Seja como aquele centurião que clamou pela cura de seu servo, porque ele estava totalmente debilitado.

Leia esta passagem:

“Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a Ele e lhe fez esta súplica:

‘Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito’. Disse-lhe Jesus: ‘Irei e o curarei’. Respondeu o centurião: ‘Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado'” (Mt 8,5-8).

Quando Jesus disse que curaria o servo, o centurião não se achou digno dessa graça imediata. Suas palavras são: “Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado”. Jesus consegue tocar o coração do centurião somente com Seu amor. Pois, com o poder do Seu amor, Ele quebra toda a resistência que criamos por natureza, devido ao nosso pecado original.

“Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele” (1 Jo 4,16). Que carta maravilhosa essa de São João!

O Papa emérito Bento XVI, em sua primeira encíclica nos diz: “Deus foi o primeiro a amar-nos (cf. 1 Jo 4,10), agora o amor já não é apenas um – mandamento – , mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro num mundo em que, ao nome de Deus, se associa, às vezes, a vingança ou mesmo o dever do ódio e da violência. Esta é uma mensagem de grande atualidade e de significado muito concreto. Por isso, na minha primeira Encíclica, desejo falar do amor com que Deus nos cumula e que deve ser comunicado aos outros por nós”.

Você é o amor do coração de Deus

Quero lhe dizer meu irmão, minha irmã, que você é um amado, uma amada de Deus. Deus o (a) ama na condição em que você encontra-se agora. Ele lhe diz que você é mais que vencedor (a).

Olhe para Cruz e veja a vitória do Senhor sobre sua vida. Ele lhe diz: “Dê a mim tudo que eu nunca daria a você: o pecado”. Ele, redimi seus pecados, pois, as feridas que você tem é que lhe causam tristeza. “Mas, Jesus pode curar! Você crê? Quer fazer a experiência deste amor, desta graça?

Ore comigo pedindo a cura da depressão!

“Senhor Jesus, quero apresentar-me nesta condição em que estou agora (diga como você se sente). Senhor, creio no Seu amor por mim, sei que me ouve. E quero fazer esta experiência do Seu amor. Pois o Senhor pode restaurar minha vida. Senhor, confesso-Lhe meus pecados, reconheço que sou pecador(a), por isso transforma-me. Eu O aceito como o único Senhor da minha vida. Realiza o milagre na minha vida. Cura meu coração, liberta-me da depressão, dos meus medos e traumas.

Decido-me a procurar um sacerdote para me confessar, pois, acredito em Seus ministros, naqueles aos quais o Senhor nos confiou, como médicos das almas. Eu assumo minha condição de filho (a) de Deus. Quebra todas as maldições que possam ter sido lançadas sobre a minha vida, sobre a minha família e amigos. Obrigado (a), Senhor, por Seu amor, Sua graça, porque sei que já está realizando maravilhas em minha vida”.

A Palavra de Deus é certa. Jesus nos disse: “Pedi e Ele vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberta” (Mt 7,7). Você vai perceber maravilhas na sua vida. Testemunhe!

Partilhe as maravilhas que Deus fez e fará em sua vida. Aguardo o seu testemunho!