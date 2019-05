Saiba como montar looks com o Tricô que é o trending da moda para o inverno 2019

Dizem que o tricô nasceu no Egito antigo, por volta 1200 AC, que era feito por homens, enquanto as mulheres produziam os fios, e que de lá a técnica foi levada pro resto do mundo todo. No final dos 60-70, o tricô se popularizou no mercado da moda, e hoje em dia está de volta como tendência e presente até em decoração e artesanato.

A produtora de moda Nara Manriquez aponta que o tricô está novamente em alta e deixou de ser coisa do passado, de ser considerado antigo ou brega: “o tricô tem sido visto nos últimos anos como tendência a cada inverno que entra, e não é para menos que é a super tendência neste inverno 2019. É queridinho das famosas e um Must Have, que encanta pelas suas cores, texturas e tramas. É super elegante e tem uma grande variedade de modelos que podem ser feitos, desde suéteres, cardigans, capas, vestidos, acessórios e até bolsas são feitas com essas linhas, valorizando a peça por ser rica nos detalhes”, afirma.

A produtora de moda aponta que é a técnica é uma excelente oportunidade para exercitar a criatividade: "há mais de 15 anos que me dedico a praticar essa arte, e é fenomenal para quem gosta de criar. Existe um leque de opções que te permitem fazer peças únicas, diferentes, exclusivas e totalmente artesanais. Apesar de não ser tão difícil, você vai precisar muito exercitar sua paciência para assim descobrir o artista que existe dentro de você. Com o tricô você tem a liberdade de criar peças únicas e exclusivas e ao mesmo tempo trabalhar com algo terapêutico, cientificamente comprovado que ajuda a diminuir a ansiedade e estresse”.

Nara Manriquez aponta as principais tendências do tricô para a moda outono/inverno 2019:

Tendência Maxi- modelos oversized

Os modelos oversized tem um corte mais folgado e serão os mais vistos neste inverno. Peças volumosas, franjas, golas, tranças, rombos e listras. E aparecerão vários tons; os neons, os neutros, as cores vibrantes (colorblok) e os metalizados.

Tricô cru

Um modelo super boho chic, fica lindo com acessórios grandes como penas, franjas ou moedas! Vi esse tricô na atriz Vanessa Hudgens, porém era curto, uma versão cropped com manga comprida. Reproduzi a versão blusa, pra quem não tem coragem de passar friozinho com a barriga de fora, usei 2 pontos diferentes, e fio próprio para pontos furadinhos.

Tricô com franjas- me inspirei nos oversize com franjas da Camila Coelho, e fiz minha versão, achei super descolado por ser mais soltinho, e étnico ao mesmo tempo. E as franjas deixam ele diferente sem ficar exagerado.

Cores da estação

O rosa ameixa, cinza, creme e marfim estão em alta para a estação.

Tricô Rosa ameixa super oversized

Usei 2 pontos, corrido e elasticado, sem acabamento no decote, decote canoa, é super gostoso e molinho, usei uns 6 novelos. Um modelo bem folgado e é super casual. Ideal para ficar em casa, mas com muito estilo

Tricô cinza

Inspirado no grunge, anos 90, o cinza é uma cor que combina com tudo, um básico, considerado o novo preto. Mesclei 2 fios, super finos que juntei para chegar na tonalidade que eu precisava, gosto de investir nessas peças atemporais e casuais. Usei ponto meia, que é o mais simples e fácil de fazer, elasticado nos punhos e barra, e sem acabamento no decote. Ele é leve e deixa o colo aparecer, posso usar colares ou sobreposições como golas.