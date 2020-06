Santander coloca à venda mais de 200 imóveis com descontos de até 76%

Unidades estão disponíveis em mais de 100 cidades, em 12 estados

O banco Santander coloca à venda mais de 200 imóveis, com valores até 76% abaixo das avaliações de mercado. As oportunidades estão disponíveis para arremate até o dia 29 de junho e as informações sobre cada unidade podem ser encontradas no site da Sold Leilões , empresa de leilões do Grupo Superbid, e no site Santander Imóveis.

Os imóveis estão localizados em mais de 100 cidades, de 12 estados. São Paulo é o que apresenta o maior número de lotes (71), seguido por Minas Gerais (28), Rio de Janeiro (24), Bahia (14), Ceará (13), Paraná (12), Pernambuco (11) e Rio Grande do Sul (9). Há opções de casas e apartamentos, com valores que variam entre R$ 51,4 mil e R$ 10,6 milhões.

A região Sudeste concentra o maior número de imóveis. Ao todo, os interessados podem escolher mais de 100 unidades. Em São Paulo, uma casa em Sorocaba, com três quartos e duas vagas de garagem, com área total de 136 metros quadrados de área total, está disponível para arremate a partir de R$ 176,4 mil (27% abaixo do valor de avaliação). Na cidade de São Paulo, um apartamento com 151 metros quadrados de área total, localizado na Vila Regente Feijó, recebe lances a partir de R$ 462 mil. No Rio de Janeiro, uma casa em Campo Grande, com 161 metros quadrados de área total está com 43% de desconto sob o valor de avaliação, com lance inicial a partir de R$ 279,3 mil.

O Nordeste é a segunda região do país com mais unidades à venda: 40 imóveis. Na Bahia, em Salvador, uma casa com 286 metros quadrados de área total está com desconto de 76% sob o valor de avaliação, o maior de todo o leilão. O lance inicial para arremate é de R$ 58,6 mil. Também em Salvador, um apartamento com dois quartos e 45 metros quadrados de área total, recebe lances a partir de R$ 51,4 mil. Já em Pernambuco, uma casa em Santa Maria da Boa Vista, com quatro quartos e uma vaga na garagem pode ser arrematada a partir de R$ 140,7 mil.

No Sul do país estão à venda 25 imóveis. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma casa com 93 metros quadrados de área total está à venda a partir de R$ 213,1 mil. Já no Paraná, na cidade de Londrina, um apartamento com dois quartos e duas vagas na garagem recebe lances a partir de R$ 286 mil.

De acordo com o CEO da Sold Leilões, Henri Zylberstajn, os pregões permanecem como atrativo por causa dos descontos em relação ao preço de mercado. Henri lembra que, além das facilidades de pagamento, como financiamento em até 420 meses e débitos de condomínio e IPTU quitados pelo banco, o pregão conta com uma novidade.

– Neste leilão do Santander, com encerramento no dia 29 de junho, iremos oferecer apoio jurídico para pessoas que arrematarem imóveis ocupados, localizados nas capitais. É importante observar atentamente o edital para conhecer as condições -, esclarece Zylberstajn.

Confira alguns imóveis disponíveis nas regiões de Londrina, Arapongas, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Rolândia e São José dos Pinhais (PR):

Apto de 444 m² em Londrina

Lance Inicial: R$ 519.750

Encerra em: 12 de junho às 13 h

https://www.sold.com.br/lote/ver/1502452

Casa de 300 m² em Maringá

Lance Inicial: R$ 283.500

Encerra em: 29 de junho às 15h30

https://www.sold.com.br/lote/ver/1502507

Casa de 300 m² em Maringá

Lance Inicial: R$ 244.912

Encerra em: 29 de junho às 15h30

https://www.sold.com.br/lote/ver/1502510

Casa de 153 m² em São José dos Pinhais

Lance Inicial: R$ 113.400

Encerra em: 29 de junho às 15h30

https://www.sold.com.br/lote/ver/1502535

Apto de 70 m² em Ponta Grossa

Lance Inicial: R$ 92.820

Encerra em: 29 de junho às 15h30

https://www.sold.com.br/lote/ver/1502541

Apto de 88 m² em Rolândia

Lance Inicial: R$ 107.887

Encerra em: 29 de junho às 15h30

https://www.sold.com.br/lote/ver/1502570

Larissa Sales/Asimp