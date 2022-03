Santuário realiza preparação para legitimação de matrimônio a casais que já vivem junto

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, está com inscrições abertas para a preparação para a legitimação de matrimônio, destinada a casais que já vivem junto, mas, ainda não receberam o sacramento e querem regularizar a situação. Os encontros serão presenciais, nos dias 20/04 (das 19h às 21h30), 23/04 (das 14h às 21h30) e 24/04, das 8h às 12h. As inscrições são limitadas e custam R$ 70, (Na secretaria do Santuário - R. Grajaú, 257. Fone/Whats 43-3329-1039) com vagas preferencialmente para casais que farão parte do casamento comunitário, no dia 21/05, às 10h, ou para casais que trouxerem autorização dos párocos onde frequentam.

“Nós, do Santuário, queremos dar a oportunidade para casais que já vivem juntos, mas, ainda não se casaram, poderem regularizar a situação e receber o sacramento. Por isso, faremos essa preparação e um casamento comunitário no dia 21 de maio, às 10h”, ressalta Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar no Santuário. De acordo com ela, as inscrições serão feitas apenas na secretaria do Santuário, que fica na R. Grajaú, 257. “Quem frequenta outra paróquia, deverá trazer uma autorização do pároco. Os casais que forem participar do casamento comunitário não precisarão dessa autorização.”

E quem é que pode realizar a legitimação do casamento? Renata explica que são os casais que já constituíram família através da união estável ou apenas do casamento civil, no cartório. “Hoje em dia, muitos casais passam a morar junto por uma questão prática da vida. E somente depois é que realizam a cerimônia do casamento na Igreja”, ressalta. Aqueles que já foram casados na Igreja anteriormente, em vez disso, devem procurar o Tribunal Eclesiástico para buscar a nulidade matrimonial.

Fábio Luporini/Asimp