Sebrae lança 8ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Profissionais poderão concorrer com trabalhos em textos, áudio, vídeo e foto publicados em veículos da imprensa brasileira

O Prêmio Sebrae de Jornalismo está de volta com inscrições abertas a partir do dia 1º de julho. O objetivo principal da iniciativa é reconhecer o trabalho de profissionais da imprensa na cobertura da atuação dos temas relacionados ao universo dos micro e pequenos negócios do país, por meio das diversas mídias existentes atualmente. A premiação será dividida em etapas regionais e nacional, com previsão do resultado final ser divulgado em janeiro de 2022. O prêmio para o grande finalista é um notebook e um smartphone de última geração, com configurações de alto desempenho e capacidade de edição de vídeos e fotos.

A analista de gestão de marketing do Sebrae, Larissa Meira, destaca que o prêmio foi repaginado, para abraçar os novos desafios e a pluralidade da comunicação. “Quando o Sebrae lançou esse prêmio em 2008, o objetivo era inserir os micro e pequenos negócios nas pautas, nas redações brasileiras. Conseguimos atingir esta missão. Hoje já existem editorias e cadernos especializados em empreendedorismo. Neste momento, a comunicação vive uma nova fase, o jornalismo mudou muito, enfrenta grandes desafios com as notícias falsas, a viralização de conteúdos duvidosos. Nesta nova edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo queremos valorizar o jornalismo de qualidade, com informações checadas, conteúdos multimídias, com uso de todos os recursos tecnológicos que os profissionais dispõem”, afirma.

Categorias

Nesta edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo tem como tema geral “A importância da micro e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia”. As reportagens poderão se encaixar em subcategorias temáticas que compreendem o universo dos pequenos negócios: empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação e acesso a crédito. Serão aceitos trabalhos produzidos entre o dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 30 de agosto de 2021. As inscrições se encerram em 31 de agosto de 2021.

Os profissionais interessados em participar poderão concorrer nas categorias de texto, abrangendo trabalhos publicados em veículos impressos, jornais ou revistas, sediados no Brasil (de periodicidade igual ou inferior à trimestral), ou portais e sites de notícias; de áudio, para reportagens em emissoras de rádio sediadas no Brasil ou para o melhor podcast veiculado em plataformas de streaming, em língua portuguesa, com duração igual ou menor a 60 minutos; em vídeo, para reportagens em canais televisivos ou plataformas de vídeo e streaming, em língua portuguesa e fotos para fotografias ou sequência de fotos publicadas em veículos ou sites jornalísticos sediados no país.

Novos talentos

Outra novidade desta edição é o reconhecimento à nova geração do jornalismo. Estudantes da área ou recém-formados com até 25 anos poderão inscrever suas reportagens na categoria Jornalista Revelação. A única condição é que o profissional tenha seu trabalho publicado em algum veículo de imprensa nacional. A premiação para essa categoria é um notebook de última geração, com configurações de alta performance, para contribuir com a carreira da profissional vencedor. Para saber mais sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo acesse aqui.

Asimp/Sebrae/PR