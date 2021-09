Sebrae mobiliza lideranças do país em prol da geração de impacto positivo na sociedade

Evento online Líderes em Movimento acontece entre 28 e 30 de setembro; inscrições gratuitas estão abertas e são limitadas

Entre os dias 28 e 30 de setembro, o Sebrae reunirá lideranças de todo o país na segunda edição do Líderes em Movimento. Com ampla programação, o evento será online e totalmente gratuito com mais de 20 talks, painéis e cases de sucesso. A proposta é conectar líderes institucionais, públicos, empresários de micro e pequenas empresas, tomadores de decisões na esfera pública, que possuem poder de influência e são protagonistas de grandes causas em favor de mudanças e transformações positivas na sociedade, inclusive no que se refere à melhoria do ambiente de negócios.

Para isso, o Polo de Liderança e o Programa LÍDER, iniciativa do Sebrae, convidaram mais de 30 especialistas nacionais e internacionais para tratar do tema em quatro grandes eixos: “Liderança da nova era VS a era da liderança”, “Liderança do imprevisível VS o sentido da liderança”, “Liderança do agora VS o futuro da liderança” e “Liderança de Impacto VS o local da transformação”.

Entre os palestrantes estão nomes de peso como do professor e PhD em Economia, Eduardo Gianetti; do cientista, professor e empreendedor Silvio Meira, considerado um dos principais especialistas sobre transformação digital; da psicanalista, mestre e doutora em Psicologia, Vera Iaconelli; do fundador da Eco-Ecletic, Dr. Binish Desai, conhecido como o homem da reciclagem na Índia; do Maestro Evandro Matté, diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre; do cofundador na Super-Humanos Consultoria, Rodrigo Giaffredo, especialista em cultura ágil nas empresas; do doutor em Filosofia e colunista da Veja e BandNews, Fernando Schüller; da poetisa, filósofa, psicóloga e psicanalista, Viviane Mosé, entre outros.

Durante o evento também será divulgada a pesquisa inédita “Lideranças brasileiras: Perfis que impactam o Ambiente dos Pequenos Negócios”. O estudo realizado pelo Sebrae com mais de 1.000 entrevistados, identificou 13 perfis de liderança, considerados os mais relevantes, representando uma atuação diversa e de ampla abrangência nas esferas de negócios/indústria, setor privado e público, academia, mídia e sociedade civil.

De acordo com a coordenadora do Polo de Liderança do Sebrae, Rejane Risuenho, a expectativa é que o evento contribua na descoberta de novas perspectivas e insigths das lideranças. “Queremos unir as lideranças de diferentes perfis e oferecer um espaço para o diálogo em prol de discussões que despertem novos olhares e estimulem mudanças e transformações - em suas comunidades, organizações, negócios, ou seja, na sociedade como um todo”, explicou.

A transmissão do evento será ao vivo em ambiente virtual 3D, com tradução simultânea para o português dos especialistas estrangeiros, bem como tradução em libras ou legendas. Além das palestras, os participantes terão acesso aos conteúdos bônus que serão disponibilizados por até cinco dias após o término do evento. Para estimular o networking entre as lideranças, também serão disponibilizadas salas de conversas online ao longo dos três dias, no horário das 17h30 às 18h30. Os temas definidos são: Experiências de Liderança em Desenvolvimento local/territorial; Desafios da liderança no mundo digital; Os desafios da participação das mulheres na política e Geração de Valor & Impacto.

Inscrição: gratuita - Site: https://sebraelideresmovimento.com.br/

Asimp/Sebrae/PR