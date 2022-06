Sebrae Nacional abre seleção para trainees de diferentes áreas de formação

São 20 vagas no total, com remuneração de R$ 8,2 mil

O Sebrae Nacional lançou edital para preencher 20 vagas de trainees com formação universitária concluída no período de junho de 2020 a junho de 2022. Desse total, 20% são destinadas à cota racial (4 vagas). A remuneração será de R$ 8.250,27 mais benefícios. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 22 no site https://www.fapetec.org/ .

As oportunidades são para os cursos de Administração de Empresas, Ciência da Computação, Ciência da Informação/Inteligência de Dados, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Políticas, Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Empreendedorismo, Engenharia de Software, Engenharias, Estatística, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Políticas Públicas, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Relações Públicas.

Asimp/Sebrae