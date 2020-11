Sebrae nas Eleições: novas gestões podem apostar na inovação para superar crise e acelerar o desenvolvimento

Dica do Guia do Candidato Empreendedor, elaborado pelo Sebrae, destaca também o papel determinante da sustentabilidade para a competitividade

Durante a pandemia, os donos de pequenos negócios tiveram que, rapidamente, procurar alternativas para enfrentar a crise e manter os negócios. Quem apostou na inovação como forma de agregar valor aos produtos e serviços sentiu menos os prejuízos. Segundo pesquisa do Sebrae realizada em parceria com a FGV, os empresários que desenvolveram práticas inovadoras em seus negócios tiveram mais sucesso no nível de faturamento. Enquanto os pequenos negócios inovadores registraram perda de 32%, as empresas que não inovaram tiveram um percentual de perda maior (39%).

Promover a inovação, bem como a evolução tecnológica e a sustentabilidade é uma maneira de acelerar o desenvolvimento local. Com a proximidade das eleições municipais, o Sebrae orienta que os futuros gestores públicos, os novos vereadores e vereadoras estimulem o fortalecimento de ecossistemas de inovação locais, incluindo a sustentabilidade como parte da estratégia de governo, com propostas de políticas públicas que incentivem a eficiência no uso dos recursos naturais, evitando desperdícios.

Para ajudar as gestões municipais a criar um ambiente favorável para que os pequenos negócios possam inovar e agregar novos valores aos produtos e serviços ofertados ao mercado, o Sebrae lançou o Guia do Candidato Empreendedor, com o apoio Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Instituto Rui Barbosa, com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

O documento indica um conjunto de ações práticas e viáveis para que os municípios se tornem mais inovadores e sustentáveis do ponto de vista de governança. “A pandemia deixou claro para os donos de micro e pequenas empresas que a inovação pode estar muito mais perto do que se pensa e que é acessível a qualquer tipo e porte de negócio. Para incentivar os empresários a inovar, os gestores e parlamentares podem enxergar na inovação a grande possibilidade de acelerar processos de desenvolvimento na localidade, com o apoio, inclusive, de pequenos negócios inovadores, como as startups”, destacou o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Na última matéria da Série ‘Sebrae nas Eleições’, a Agência Sebrae de Notícias (ASN) apresenta uma dica para que os futuros gestores públicos e integrantes do parlamento sejam candidatos empreendedores, valorizem a atuação de pequenos negócios inovadores locais, modernizando o setor público e fomentando o uso de recursos naturais de forma sustentável.

Promova a inovação e a sustentabilidade

A 10ª dica do Guia do Candidato Empreendedor destaca a importância da inovação e da sustentabilidade, que cada dia se tornam mais determinantes no desenvolvimento econômico dos territórios, assim como da competitividade empresarial. Por isso, o Sebrae recomenda ações para fomentar e acelerar o crescimento dos pequenos negócios por meio da facilitação de acesso a serviços tecnológicos e da identificação e conexão entre os diversos atores que atuam no ecossistema de inovação, promovendo a sinergia nas cadeias de valor da região. Assim como apresenta formas de inserir os temas no setor público, com vistas à modernização, digitalização, aumento da eficiência de serviços públicos e adequação à legislação ambiental.

É papel dos futuros gestores e dos integrantes da Câmara Municipal garantir a internet de qualidade nas escolas, prédios púbicos e praças e apoiar espaços de inovação, startups locais e incubadoras de empresas. As Prefeituras também podem buscar modernizar o atendimento, com a implementação de serviços online e desburocratizados para a comunidade.

Do ponto de vista de uma gestão pública comprometida com a natureza, é preciso estimular os empreendedores locais a adotarem fontes de energia sustentável e reciclagem de resíduos, bem como fomentar a implantação do Código Florestal, a preservação de mananciais e do meio ambiente no meio rural e urbano.

Todas essas ações podem ser desenvolvidas com o apoio e orientação do Sebrae, por meio da adesão do município ao Programa Cidade Empreendedora, iniciativa que apresenta resultados positivos em todo o país, adequando-se às realidades dos diferentes municípios e visão de cada prefeito ou prefeita. São propostas viáveis de ações que já foram testadas e aprovadas, e que podem contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico local, com foco no papel dos pequenos negócios.

Paralelo à iniciativa, desde o ano 2000, o Sebrae reconhece os esforços dos gestores municipais, por meio do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que identifica, valoriza e divulga as boas práticas e a capacidade administrativa de gestores que implementaram iniciativas como o Cidade Empreendedora. É o caso do projeto da Prefeitura de Barreirinhas, que venceu o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em 2019 e, ainda, o Prêmio Nacional do Turismo.

Case de Sucesso

Mais do que um santuário ecológico, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses se tornou um paraíso para pequenos negócios da indústria do ecoturismo. Isso só foi possível porque a Prefeitura de Barreirinhas conseguiu aprovar leis que regulamentaram a Taxa de Turismo e o Voucher Digital – um sistema que utiliza pulseiras eletrônicas entregues aos visitantes pelas agências de turismo credenciadas. Assim, a Prefeitura passou a ter controle sobre o fluxo turístico no parque e, com isso, conseguiu criar um ambiente que favoreceu a formalização dos negócios, fortaleceu o cooperativismo e o associativismo, aumentou a arrecadação, gerou informações para subsidiar políticas de estímulo ao turismo, acolhendo os empreendedores sem prejudicar o Meio Ambiente.

Asimp/Sebrae