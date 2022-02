Sebrae Paraná lança novo ciclo do programa Alto Potencial

Empresas que participaram do programa alcançaram, em média, 50% de aumento no faturamento. Vagas são limitadas a 42 negócios em todo o estado

Estão abertas e vão até 25 de fevereiro as inscrições para o Programa Alto Potencial, do Sebrae Paraná, que tem como objetivo acelerar o crescimento de pequenos negócios paranaenses. Neste ano, as vagas serão limitadas a 42 empresas. As atividades serão desenvolvidas a partir de 15 de março e vão até novembro. O lançamento oficial do programa nas sete regionais do Sebrae no estado será realizado nesta terça-feira (15), às 8h30. Para participar da seleção, basta acessar o link: https://www.sebraepr.com.br/altopotencial/.

Potencializar a evolução do negócio, superar expectativas de crescimento, acessar novos mercados, aumentar o volume de vendas, elevar a competitividade a padrões internacionais. Estes são exemplos de resultados alcançados por participantes do programa. Segundo levantamento realizado pelo Sebrae Paraná, as empresas em crescimento no estado aumentam, em média, 24% o faturamento anual de forma orgânica. Já as que participam do programa Alto Potencial atingem um crescimento médio de 50%.

Para se candidatar a uma vaga, é necessário cumprir alguns pré-requisitos, como ter perfil empreendedor e visão de negócio inovadora, com estratégia de expansão, e gerenciar uma companhia com crescimento no faturamento acima de 20% ao ano e que possua um modelo escalável. Os candidatos serão selecionados por uma banca técnica e conhecidos até 10 de março.

O programa trabalha o perfil do empreendedor e o prepara para mudanças por meio de um processo de aceleração, autoconhecimento e criação de um plano de desenvolvimento individual. Além disso, promove a gestão estratégica para o crescimento, com o desenvolvimento do plano de expansão. A metodologia contempla workshops, oficinas, sessões de coaching, mentorias coletivas e consultorias individuais.

O consultor e coordenador estadual do programa Alto Potencial do Sebrae Paraná, Rubens Negrão, destaca que o programa é voltado para empresas que caminham para se tornarem médias ou grandes. “É uma oportunidade quase que exclusiva, pois é limitada a poucos negócios do estado”, afirma. A proposta é prepará-los para crescerem de forma organizada, acelerada e consistente.

De Campo Mourão, a empreendedora Rosângela de Almeida, aproveitou os benefícios do programa em meio à pandemia. “Conseguimos aumentar o nosso faturamento, melhoramos a comunicação com a equipe, que ficou mais produtiva, estruturamos vários setores”, cita, como resultados.

Asimp/Sebrae Paraná