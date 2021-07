Sebrae/PR realiza Prêmio Habitats de Inovação em agosto

Premiação será para as empresas de destaque nos ambientes de inovação de todo o Estado durante o Conecta, maior evento de inovação do Paraná

O Sebrae/PR realizará o Prêmio Habitats PR de Inovação, que vai reconhecer as startups e ambientes de inovação de destaque em todas as regiões do Estado. A premiação, que acontecerá durante os dias 25 e 26 de agosto durante o Conecta 2021, maior evento de inovação do Paraná, contará com duas seletivas e será feita em parceria com a Reinova (Rede Paranaense de Incubadoras e Aceleradoras).

Segundo o coordenador estadual de inovação do Sebrae/PR, Weliton Perdomo, o prêmio visa reconhecer os ambientes promotores de inovação do Estado e as startups que se desenvolvem nesses locais. “Queremos valorizar as startups e os habitats de inovação que têm se desenvolvido em grande número ao longo dos últimos anos. Queremos tornar esses habitats mais atrativos para as empresas, uma vez que proporcionam novas possibilidades de conexões e de negócios com possíveis clientes, parceiros e investidores. Os habitats oferecem a possibilidade de redes que promovem um incentivo real aos ecossistemas de inovação e beneficiam toda a sociedade”, ressalta.

Poderão participar startups que estejam localizadas nos ambientes de inovação em todo o Paraná, incluindo pré-incubadoras, incubadoras, pré-aceleradoras, aceleradoras, hubs de inovação, parques tecnológicos. Serão duas categorias: empreendimentos em desenvolvimento, empresas e startups que participam dos programas oferecidos pelos habitats de inovação e que podem ou não estar instalados nesses ambientes; e empreendimentos consolidados, aqueles que já passaram pelos programas e atuam no mercado de maneira mais consistente, sem o apoio direto desses ambientes, mas que ainda mantenham algum tipo de vínculo.

As inscrições acontecem até o dia 25 de julho. Cada ambiente de inovação fará uma seleção interna e elegerá as duas melhores empresas que representarão os habitats, até o dia 10 de agosto. As empresas selecionadas e seus respectivos habitats participarão da seletiva regional e os vencedores das regionais serão anunciados no dia 25 de agosto durante o Conecta 2021.

Além de ampla divulgação, os empreendedores selecionados serão premiados com horas de mentoria e consultoria do Sebrae/PR e com troféu e certificado de “Empreendimento ou Ambiente de Inovação Destaque 2021”.

Ao todo, o Paraná conta com mais de 100 habitats, um crescimento de 300% em relação aos últimos três anos. O Sebrae/PR foi um dos principais fomentadores desses habitats no Estado, especialmente por conta do Programa Habitats PR de Inovação, que ajuda a organizar os ecossistemas, envolvendo iniciativas que favorecem o intercâmbio de conhecimento e práticas produtivas entre empresas, universidades, instituições, incubadoras e governos. O trabalho tem foco na geração de negócios e na promoção do desenvolvimento regional, a partir dos ativos de inovação e setor produtivo.

Asimp/Sebrae