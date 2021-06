Sebrae realiza evento sobre sociedade 5.0 com palestrantes nacionais e internacionais

“Imagine 5.0” será primeiro evento do Brasil para líderes que querem tornar empresas mais humanas, inclusivas e sustentáveis

Com a proposta de preparar empresários, profissionais e lideranças para os desafios do futuro, o Sebrae realiza entre os dias 16 e 17 de junho, o Imagine 5.0 – primeiro evento do Brasil para líderes que querem tornar empresas mais humanas, inclusivas e sustentáveis. O seminário online acontece de 14h às 20h (horário MS), de forma totalmente gratuita e com a participação de 21 experts. As inscrições estão abertas e devem ser feitas em imagine5sebrae.com.br, onde também está disponível a programação completa.

A programação inclui painéis e palestras com a participação de especialistas nacionais e estrangeiros de renome, com tradução simultânea quando for o caso. Pequenos empreendedores locais também irão compartilhar conhecimentos. O evento irá explorar os valores da Sociedade 5.0, como Sustentabilidade, Abertura e participação social, Inclusão e Qualidade de vida. O diretor de Operações do Sebrae/PR, Julio Cezar Agostini, participará, no dia 17, do painel “Está nascendo um novo líder...”.

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, o objetivo é inspirar líderes para uma sociedade e empresas mais humanas, imaginativas e inteligentes. “Os participantes irão aprender com especialistas nacionais e estrangeiros que vêm inspirando novas reflexões e práticas para um mundo mais responsável, includente e criativo. São palestras e painéis de alto nível, nosso objetivo é preparar os empreendedores para o futuro, para que possam se tornar líderes da nova economia”, afirma.

Serão discutidos temas como “Contexto e as raízes das grandes transformações”, “Tendências sobre comportamentos, valores e atitudes”, “Características do líder do futuro”, “A tecnologia a serviço da solução de problemas globais”, “O papel da educação e formação empreendedora na Sociedade 5.0”, “A nova relação entre o homem e o meio ambiente”, “Diversidade e inclusão social para empresas, na prática”, entre outros.

Painelistas internacionais

Um dos principais nomes do evento é o editor-fundador do Global Strategy Journal, Subramanian Rangan. Ele possui PhD em Economia Política pela Harvard University. Também é Membro dos conselhos da Fundação Dom Cabral e Fórum Econômico Mundial e Professor Associado do INSEAD nas áreas de Estratégia e Gestão.

Outro nome de peso é a Co-Diretora do Escritório de Tecnologia Industrial de Keidanren no Japão, Naoko Ogawa, responsável pela promoção da Ciência, Tecnologia, Inovação e Economia Digital no país. Entre 2003 e 2006, ela trabalhou na Missão Permanente do Japão junto às Organizações Internacionais em Genebra, sendo destaque como negociadora na Organização Mundial do Comércio (OMC).

A programação também terá a presença virtual do Professor de administração e ex-reitor do SC Johnson College of Business na Cornell University, em Nova York, Soumitra Dutta. Ele também é o fundador do Global Innovation Index, publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, cofundador do Global Information Technology Report e cofundador e presidente do Portulans Institute, com sede em Washington DC.

Participa ainda a consultora e coach de aceleração de negócios, Shannon Wellis, que possui MBA pela Duke University e bacharelado em Desenvolvimento Humano e Política Social pela Northwestern University.

Compondo o time, tem o fundador e presidente da Global Entrepreneurship Network (GEN), Jonathan Ortmans. A GEN é uma organização que ajuda os empreendedores a transformar ideias em novos empreendimentos promissores - criando empregos, inovações para a sociedade e fortalecendo a estabilidade econômica, com enfoque no ecossistema de empreendedorismo global.

Programação

No dia 16, o evento começa com palestra “Das grandes mudanças brota um novo equilíbrio”, com Naoko Ogawa. Depois, tem o painel “Todos juntos e misturados”, com Felipe Brescancini, que é consultor, empreendedor social e diretor do Sistema B; Jonathan Ortmans, fundador e presidente da Global Entrepreneurship Network (GEN); e Vinicius Lages, diretor técnico do Sebrae Alagoas.

Ainda no mesmo dia, ocorre o painel “Eu (nós) faço (fazemos) parte da solução”, com Clóvis de Barros, que é palestrante, consultor e autor de livros; e Roberto dos Reis Alvarez, Diretor Executivo da Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC). Também tem o painel “É preciso respirar”, com Shannon Wellis, que é coach de aceleração de negócios; Dario Neto, Diretor Geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil entre outros.

Após, tem o painel com empresários locais: “Como sou impactado e como ajo? Os valores da Sociedade 5.0 sob a perspectiva dos empreendedores”. Encerrando a programação neste dia, terá a palestra “Abundância será o resultado da tecnologia e propósito”, com Tiago Mattos, co-fundador da Aerolito.

Já no dia 17, tem a palestra “Equilíbrio entre progresso versus performance”, com Subramanian Rangan. Após, tem o painel “Homem e máquina no mesmo propósito”, com Eduardo Costa, que é professor da UFSC e diretor do LabCHIS (Cidades mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis); Marco Bego, diretor de inovação do Hospital das Clínicas; e Fabio Rua, representante da IBM Brasil.

Ainda no mesmo dia, acontece o painel “Está nascendo um novo líder...” com Sigmar Malvezzi, que é professor de Psicologia da USP; Beatriz Branco, Designer de Produtos e proprietária da Angí Chocolates; e Joanna d'Arc, empresária, escritora e expert em exponecialidade. Também acontece o painel “Você tem fome de que?”, com Arnobio Morelix, cientista de dados; Vinicius Kitahara, especialista em Felicidade e Bem-Estar Corporativo; e Heiko Spitzeck, Diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral.

Também acontece o painel “Trabalho e educação: criatividade e mão na massa para a solução de problemas”, com Alex Bretas, que é escritor, empreendedor e arquiteto de Aprendizagem Autodirigida; Hermes Aguiar, professor do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG; e Francesco Farruggia, idealizador da Campus Party, sócio-fundador junto ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, da Futura Estúdios, empresa com o objetivo de estudar a estrutura da sociedade da informação.

Depois, tem o mesmo painel com empresários locais: “Como sou impactado e como ajo? Os valores da Sociedade 5.0 sob a perspectiva dos empreendedores”. Encerrando o evento, tem a palestra “Sociedade 5.0 utopia ou realidade?”, com Soumitra Dutta.

Asimp/Sebrae/PR