Sebrae trabalha o conceito de marca empregadora e retenção de talentos para pequenos negócios

Evento contará com o lançamento do livro “Employer Branding”, material customizado para micro e pequenas empresas

O Sebrae Paraná promove o Sebrae Experience - Employer Branding na próxima terça-feira (03). O evento contará com palestras, oficina e o lançamento do livro “Employer Branding”. O material foi desenvolvido pelo Sebrae, em parceria com In.Sight, para que micro e pequenos negócios possam aplicar a metodologia de marca empregadora em sua empresa, e estará disponível, em formato físico, para participantes das oficinas, e como e-book para participantes das palestras virtuais.

A preocupação com a temática cresceu com a transformação digital. Com ela, a possibilidade de contratar colaboradores de outras cidades, estados e até países tornou-se realidade para as empresas. A mudança trouxe oportunidades, mas também desafios, como a dificuldade de atração e retenção de talentos, bem como o envolvimento dos times com as atividades.

Neste sentido, o “Employer Branding” sugere um olhar voltado para o colaborador, com o objetivo de proporcionar uma experiência satisfatória durante a jornada. De acordo com o consultor do Sebrae Paraná, Vinicius Galindo de Mello, é preciso trabalhar a cultura da empresa e o relacionamento com o colaborador. Pontos como oportunidade de crescimento, qualidade de vida e alinhamento de valores são apontados como três dos principais índices de permanência.

“Notamos uma escassez de materiais sobre o tema, principalmente, voltado para as MPE. Também sabemos que as empresas de tecnologia, por exemplo, estão com falta de profissionais. Para amenizar essa dor do mercado, é preciso incentivar e fazer com que as empresas sejam mais atrativas e competitivas, agregando valor para a jornada do colaborador. E esse é o objetivo do nosso evento, pois vamos apresentar boas práticas e ferramentas voltadas para aplicar esse conceito na prática”, diz o consultor.

O evento é gratuito e possui vagas limitadas. Informações adicionais e a inscrição estão disponíveis pelo link: employerbranding.sebraepr.com.br.

Agenda

A programação inicia às 9 horas, com o diretor de Operações do Sebrae Paraná, Julio Cezar Agostini, e a palestra "Desafios do mercado e Employer Branding: por onde começar?" com a user researcher e service designer da In.Sight, Karin Maestrelli. Na sequência, a partir das 10h, a cofundadora do Employer Branding Brasil, Suzie Clavery, traz para debate o tema “Employer Branding: a estratégia da nova era para a atração e retenção de talentos”.

“A expressão Employer Branding surgiu nos anos 90 e só atualmente tem sido tendência para as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Comunicação e Negócios das empresas que se preocupam com os seus ativos mais importantes: as pessoas. Esse é um dos principais pontos, vamos mostrar que a gestão de marca empregadora pode ser uma das estratégias mais utilizadas para a atração e retenção de talentos”, diz Suzie Clavery.

A partir das 10h30, a diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place To Work Brasil, Daniela Diniz, apresenta o painel “As novas relações de trabalho e a jornada do colaborador”.

“O espaço do evento nos permite debater e refletir sobre os cenários e as tendências do mercado. São momentos como esse proporcionados pelo Sebrae que nos fazem aprender mais, aprimorar o repertório e trocar experiências”, comenta a palestrante.

Oficinas “Primeiros Passos”

À tarde, serão realizadas oficinas presenciais com o acompanhamento da equipe do Sebrae, a utilização do material didático do livro “Employer Branding” e de ferramentas para a aplicação dos conceitos de marca empregadora.

As oficinas presenciais têm vagas limitadas e serão realizadas, a partir das 14 horas, nas Regionais do Sebrae em Curitiba, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Pato Branco.