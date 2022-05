Semana do MEI 2022 está com inscrições abertas e gratuitas

Evento que acontece entre os dias 16 e 20 de maio será transmitido online para todo o Brasil, com programação de palestras, oficinais e atendimento especializado para os microempreendedores individuais

Entre os dias 16 e 20 de maio, o Sebrae realiza a 13ª edição da Semana do MEI, evento que é promovido anualmente para oferecer uma programação ampla de oficinais, palestras e atendimento especializado para os microempreendedores individuais (MEI) brasileiros. As atividades serão oferecidas gratuitamente por meio da plataforma online Sebrae Experience que traz um ambiente digital e interativo. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas aqui.

Atualmente o Brasil conta com um pouco mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios formalizados como MEI por todo o país. A analista de Relacionamento com o Cliente, Pollyana Dietz, destaca que a Semana do MEI 2022 será uma grande oportunidade para que os microempreendedores individuais busquem capacitações e conhecimento para a retomada dos negócios, de forma mais sustentável, no período pós-pandemia. “Após esses dois anos muito difíceis, o Sebrae prepara um evento completo, pois sabemos dos desafios do dia a dia do MEI e acreditamos no potencial dos empreendedores para uma retomada sustentável de seus negócios”, avalia Pollyana.

Segundo a analista, ao longo de todo o mês de maio, as unidades do Sebrae nos estados também preparam uma série de atividades presenciais para atender os microempreendedores individuais e aqueles que desejam se tornar MEI. “Os microempreendedores individuais são um público que recebe uma atenção especial do Sebrae, pois geralmente começam na informalidade, sem planejamento e pouco conhecimento sobre a gestão de um negócio”, explica.

Destaques da programação

Em cada dia da Semana do MEI 2022, o empreendedor vai acompanhar atividades para se inspirar, inovar, planejar os negócios, cuidar das finanças e vender mais. Para isso, foi convidado um time de especialistas do Sebrae de todo o país para apresentar tendências do mercado e explorar temas como soft skills, negociação para mulheres, uso do Whatsapp, modelos de negócios Canvas, entre outros.

A programação online também vai contar com a participação de palestrantes convidados que são referência no mercado. Entre os nomes já confirmados está o do empresário e pioneiro na internet, Murilo Gun, que apresenta a palestra “Empreendedor do Século XXI”, no primeiro dia da Semana do MEI 2022, a partir das 14h.

Outro nome já confirmado para o dia 16 de maio é o da CEO do Plano Feminino, Viviane Duarte, consultora de empresas e marcas com foco em gênero, raça e diversidade. Ela vai apresentar a palestra “Quem é você na fila do pão”, a partir das 16h40. Além de consultora, Viviane também é presidente do Instituto Plano de Menina, um projeto social com foco em capacitação que tem mudado a vida de meninas de comunidades carentes do país.

O empresário Ricardo Bellino, que é fundador da agência de modelos Elite Models no Brasil e parceiro de negócio de famosos como John CasaBlancas e o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, também vai marcar presença na programação da semana. No dia 16 de maio, a partir das 15h30, ele apresenta a palestra “8 passos para influenciar”. Na quinta-feira (19), no período da tarde, um dos principais destaques será a participação de Nathália Rodrigues, mais conhecida nas redes como Nath Finanças. Escritora, empresária e administradora, Nath Finanças, se tornou uma das mais importantes influenciadoras no tema da gestão financeira para pessoas e empresas.

O Sebrae também vai contar com a participação dos parceiros para tirar dúvidas e esclarecer dúvidas sobre assuntos que fazem parte do dia a dia do MEI, como registro de marcas, direito previdenciário, formalização, contratação de colaboradores. Um dos convidados já confirmados é o coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato, Fábio Silva, que integra o Ministério da Economia. Também estão previstas as participações de representantes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para saber mais sobre a Semana do MEI 2022 e se inscrever, clique aqui.

Asimp/Sebrae