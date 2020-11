Semana Global do Empreendedorismo mobiliza empreendedores para superação da crise mundial

No Brasil evento reúne especialistas nacionais e internacionais em palestras, oficinas e encontros virtuais entre os dias 16 e 22 de novembro

A partir do dia 16 de novembro, os empreendedores brasileiros vão ter a oportunidade de fazer parte da maior iniciativa dedicada ao empreendedorismo no mundo sem sair de casa. Neste ano, por causa da pandemia, a Semana Global do Empreendedorismo (SGE) será totalmente online ao contrário das edições anteriores. Diante da crise causada pelo coronavírus, que impactou os pequenos negócios em todo o mundo, desta vez a iniciativa traz a discussão de temas relacionados ao momento de retomada das atividades econômicas, como os desafios da gestão financeira e recuperação de dívidas; oportunidades de negócios nos segmentos mais afetados pela pandemia; diferenciais competitivos e novos modelos de negócios; transformação digital dos pequenos negócios, dentre outros.

“A realização da Semana Global de Empreendedorismo é uma oportunidade para discutirmos o papel dos pequenos negócios na retomada econômica no Brasil, como principal gerador de emprego e renda no país. Sabemos da força dos empreendedores, principalmente em contextos de crise. Será um momento de muita aprendizagem, troca de experiências e conexão em prol da superação e do desenvolvimento”, analisa o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Com uma programação ampla, o evento tem o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando os brasileiros a empreender. Nos últimos três anos, a SGE no Brasil bateu recordes de resultados, o que faz da Semana brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais. Mais de 2,5 milhões de pessoas já foram mobilizadas no país em cerca de 20 mil atividades. A expectativa neste ano é que o alcance da iniciativa seja ainda maior com a mobilização de milhares de pessoas durante palestras, oficinas e encontros virtuais acessíveis de forma gratuita.

Abertura do evento

A abertura da SGE será às 10h e contará com a participação do presidente do Sebrae, Carlos Melles, e do Secretário especial de produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Após as boas vindas haverá a apresentação do Manifesto da SGE com a participação dos demais representantes do Conselho da iniciativa no Brasil, que além do Sebrae, reúne entidades que são referência no ecossistema empreendedor brasileiro (Aliança Empreendedora, Anjos do Brasil, Anprotec, Artemisia, Brasil Júnior, Conaje, Endeavor, Junior Achievement e a Rede Mulher Empreendedora - RME).

Já no primeiro dia, o ponto alto será a palestra “Como o empreendedorismo pode ajudar os países a superar a crise mundial?”, que será apresentada pelo presidente da Global Entrepreneurship Network (GEN), Jonathan Ortmans. Em seguida é a vez de representantes do Congresso brasileiro discutirem a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, a aprovação do marco regulatório das startups (que está em tramitação), e o papel das novas lideranças municipais na promoção do empreendedorismo. O painel “Empreendedorismo, políticas públicas e a retomada da economia pós-crise” será mediado pelo diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick.

Na sequência, o ex-aluno da Escola Gerencial do Sebrae em Minas Gerais, e atual diretor da Startup Genome, Arnobio Morelix, que foi vencedor, no ano passado, do prêmio considerado o “Oscar” do empreendedorismo, apresenta a palestra “A nova economia e oportunidades para os empreendedores”. Em seguida acontecerá a palestra “Superando a crise e fortalecendo negócios: ligações internacionais de empreendedorismo com foco no cliente” sob o comando do americano, autoridade internacional em experiência do cliente, Don Peppers.

A terceira palestra do dia traz o tema “Transformação digital de pequenos negócios e o poder das redes” com a participação da executiva de TI e CEO do Movimento Black Money, Nina Silva. A programação da tarde vai contar com uma roda de conversa virtual com a participação da cofundadora da Holistix Plataforma de produtos saúde e bem-estar, Nicole Vendramini; do CEO e Founder na WeUse, Carlos Alberto Silva e da sócia proprietária da Free Soul Food, Maíra da Costa. A última palestra será de Saras Sarasvathy, personalidade reconhecida mundialmente pela teoria "Effectuation".

Como participar

Para se inscrever gratuitamente na Semana Global de Empreendedorismo 2020, basta acessar o endereço eletrônico: https://www.empreendedorismo.org.br. Aqueles que tiverem interesse em divulgar seu evento ou iniciativa de fomento ao empreendedorismo no âmbito da SGE também poderão fazê-lo no mesmo endereço.

Asimp/Sebrae