Seminário reunirá dirigentes do Depen para falar sobre o órgão e os princípios da Lei de Execução Penal

Está marcado para o próximo dia 5 de agosto, quinta-feira, o Seminário dos Estabelecimentos Prisionais realizado pela OAB-Londrina, por meio da Comissão de Estabelecimentos Prisionais, coordenada pelo advogado Adriano Pontes Venturini.

O evento contará com a presença da advogada, ex-conselheira da OAB-PR e atual Corregedora do Depen, Lúcia Correa Belloni e do coordenador regional do Depen, Reginaldo Peixoto.

Com o tema “O Depen no caminho dos princípios da Lei de Execução Penal", o seminário tratará vários temas e projetos implementados no âmbito prisional no Paraná e na região. A abertura será 19 horas, com transmissão pelo canal da OAB-Londrina no Youtube.

Benê Bianchi/Asimp