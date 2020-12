Senac PR disponibiliza 5 mil vagas gratuitas do Programa de Aprendizagem de 2021

Empresas interessadas em aderir ao programa têm até o dia 7 de dezembro para informar a quantidade de vagas desejadas

O Senac PR está cadastrando as empresas do comércio de bens, serviços e turismo interessadas na execução do programa de aprendizagem em 2021. A instituição vai ofertar cinco mil vagas gratuitas de aprendizagem no próximo ano, em 31 municípios paranaenses. As turmas têm início previsto em fevereiro de 2021.

As empresas que tiverem interesse em participar do programa podem contatar a unidade do Senac de sua região e registrar a sua reserva até o dia 7 de dezembro de 2020. Ainda há vagas disponíveis.

Fazem parte do portfólio do programa especialidades como: Serviços Administrativos, Serviços de Supermercados, Serviços de Vendas, Serviços Hoteleiros, Serviços de Lanchonete, Serviços de Cozinha, Comércio de Bens, Serviço e Turismo e Desenvolvimento de Softwares.

O diretor regional do Senac PR, Vitor Monastier, destaca a força e versatilidade do Sistema Fecomércio PR, por meio de seu braço educacional, o Senac, frente aos desafios impostos pelo atual cenário socioeconômico enfrentado pelo país. “Nos últimos cinco anos o Senac PR promoveu a capacitação profissional de 21 mil aprendizes em parceria com empresas contribuintes. O Senac PR, comprovando sua liderança no segmento de formação profissional, abriu as inscrições para o Programa de Aprendizagem de 2021. As mais de cinco mil vagas contribuirão para a capacitação de futuros profissionais para as empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Assim, unidos, contribuiremos no cumprimento da legislação trabalhista, promovendo a inclusão social e profissional de adolescentes e jovens”, ressalta Monastier.

Os cursos do Programa de Aprendizagem refletem o compromisso do Senac com a educação profissional de qualidade, somando com o desenvolvimento das áreas do comércio, gestão, hospitalidade, turismo, saúde e tecnologia.

Sobre o Programa de Aprendizagem

O Programa de Aprendizagem é apoiado na Lei nº 10.097/2000, e tem como objetivo inserir os jovens no mundo do trabalho. É destinado a jovens entre 14 e 24 anos que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio e buscam uma experiência profissional.

A carga horária do Programa de Aprendizagem do Senac PR é de mil horas, divididas entre a capacitação profissional (aulas teóricas), sob responsabilidade do Senac, e a prática profissional na empresa.

Os jovens são contratados pelas empresas por meio de um contrato especial de trabalho e são remunerados conforme a carga horária executada, o que faz do programa uma importante ferramenta de inclusão social, auxiliando as famílias a recomporem sua renda em um momento tão difícil como o atual.

Asimp/Senac PR