Senado homenageia Dom Paulo Evaristo Arns

O Senado Federal promove, nesta segunda-feira (13), às 10h, uma sessão especial em homenagem ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, ex-arcebispo de São Paulo. Dom Paulo, que faleceu em 2016, completaria 100 anos no dia 14 de setembro.

A homenagem foi proposta pelo senador Flávio Arns, sobrinho do cardeal. “Dom Paulo é uma referência para o Brasil na luta pelos direitos humanos e na defesa da nossa democracia. Seu legado e sua contribuição ao nosso país merecem nosso reconhecimento”, destacou o senador.

Dom Paulo é considerado um dos brasileiros mais notáveis do século 20 em função de seu trabalho junto às populações mais vulneráveis e por sua atuação na defesa da democracia. Autor de mais de 50 livros, o religioso, que se tornou padre aos 24 anos, estudou filosofia e teologia no Brasil e letras clássicas na Universidade Sorbonne, em Paris.

A sessão especial acontecerá em formato virtual, com transmissão pelo YouTube da TV Senado. Também participarão da solenidade o secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portella Amado, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, o ex-senador Pedro Simon, o coordenador internacional da Pastoral da Criança, Nelson Arns Neumann, a vice-presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, Anita Sue Wright, além do padre Julio Lancellotti e do ministro provincial Frei Fidêncio Vanboemmel, da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil.

Transmissão: YouTube.com/TVSenado​

Greicy Pessoa/Asimp