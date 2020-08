Será que devo recomeçar ou desistir?

Em algumas situações de nossa vida, é necessário parar, rezar e fazer os cálculos, nos perguntando qual é a melhor escolha: desistir ou recomeçar. Recomeçar é sempre bom porque vem depois do verbo esperançar. Pois, se você acha que vale a pena recomeçar é porque, certamente, acredita que, dessa vez, poderá dar certo.

Mas antes é necessário realmente se questionar: “De fato, vale a pena tentar novamente?”. Existem situações que a vida já nos mostrou que uma mudança não vai acontecer. Então, por que continuar insistindo? É melhor você parar e pegar a força que usa para tais situações dar certo e realocá-la em outra coisa.

Recomeçar ou desistir depende de você

Porém, se após rezar e fazer os cálculos você perceber que vale a pena recomeçar, não tenha medo, recomece. Encha seu coração de alegria, de esperança, de força… E recomece! Seja um estudo, um relacionamento, sua vida de intimidade com Deus… Apenas recomece.

Recomeçar existe para situações que ainda não se acabaram, mas que, por vezes, foram deixadas de lado ou até mesmo ficaram desgastadas com o tempo, contudo, é possível retomar e dar a elas o sabor de novidade. O bom de recomeçar é porque você já aprendeu com as coisas que deram certas e erradas. Então, a sua chance de acertar agora são bem maiores. Recomeçar ou desistir depende de você e do discernimento de cada situação.

Eu rezo para que você saiba quais são as situações que precisa desistir como também as que precisa recomeçar. E para as que precisa recomeçar, desejo a você a força e a sabedoria. Você merece ser feliz!