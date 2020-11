Sesión del PARLASUR debatirá proyectos de integración eléctrica

Hoy (30), el Parlamento del MERCOSUR realizará su LXXI Sesión Ordinaria, en forma virtual a través de Zoom.

En un año signado por la Pandemia COVID-19, el PARLASUR organiza su LXXI Sesión Ordinaria en forma virtual, y por primera vez en la historia de la institución se utilizarán medios informáticos para la realización de sus Sesiones Plenarias, dadas las circunstancias sanitarias en toda la región.

Dentro de los temas a tratar en esta jornada se destacan aquellos que refieren a la integración eléctrica. Proyectos que enmarcaron y condujeron los talleres organizados por la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del Parlamento del MERCOSUR. Esta Comisión, presidida por el Parlamentario de Paraguay Enzo Cardozo realizó seis talleres dentro del marco de un Seminario denominado “Integración Eléctrica en el MERCOSUR”. Estos Proyectos fueron presentados por el Parlamentario, Ingeniero Ricardo Canese (Paraguay).

Se destacan también Proyectos como la Recomendación al Consejo del Mercado Común de instituir el día 24 de marzo como el “De la Memoria del MERCOSUR” y el día 29 de abril de cada año como “Día de las personas adultas mayores en el MERCOSUR”.

Finalmente también se estará tratando en el seno del Parlamento la auditoría del año 2019 y se aprobará la ejecución presupuestaria correspondiente.

Transmisión en vivo

La transmisión de la Sesión del Parlamento del MERCOSUR podrá ser seguida de forma simultánea a través de la página web del Parlamento del Parlamento do MERCOSUL e do YouTube.

Sessão do PARLASUL debaterá projetos de integração elétrica

Hoje (30), o Parlamento do MERCOSUL realizará sua LXXI Sessão Ordinária, virtualmente por meio do Zoom.

Em um ano marcado pela Pandemia COVID-19, o PARLASUL organiza a sua LXXI Sessão Ordinária de forma virtual, e pela primeira vez na história da instituição, serão utilizados meios digitais para a realização das suas Sessões Plenárias, dadas as circunstâncias de sanitárias na região.

Entre os temas a serem discutidos nesta conferência, destacam-se os que se referem à integração elétrica. Projetos debatidos e que formaram parte dos webinarios organizados pela Comissão de Infraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária e Pesca do Parlamento do MERCOSUL. Esta Comissão, presidida pelo Parlamentar paraguaio Enzo Cardozo, realizou seis webinarios no âmbito de um Seminário denominado "Integração Elétrica no MERCOSUL". Esses Projetos foram apresentados pelo Parlamentar Ricardo Canese (Paraguai).

Destacam-se também projetos como a Recomendação ao Conselho do Mercado Comum para instituir o 24 de março como "Dia da Memória do MERCOSUL" e o dia 29 de abril de cada ano como o "Dia do Idoso no MERCOSUL".

Finalmente, a auditoria do ano 2019, assim como a execução do orçamentária daquele ano serão consideradas pelo Plenário, para sua correspondente aprovação.

Transmissão ao vivo

A transmissão da Sessão do Parlamento do MERCOSUL pode ser acompanhada simultaneamente através do site do Parlamento do Parlamento do MERCOSUL e do YouTube.

Agência Parlasul