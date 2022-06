Sesión Plenaria del PARLASUR tratará la pérdida de mandato del Parlamentario Fabián Rodríguez Simón

Este próximo lunes 6 de junio, desde las 11 de la mañana, el Parlamento del MERCOSUR se reunirá para realizar su LXXXI Sesión Ordinaria, presidida por el Parlamentario paraguayo Tomás Bittar.

De igual forma, desde las 9 horas se reunirán las diferentes Comisiones Permanentes, tanto en las Salas del Edificio MERCOSUR como en la Sede del PARLASUR.

Entre los temas destacados del Plenario, se encuentra la Propuesta de Disposición, a través de la cual se plantea la exclusión del Parlamentario argentino Fabián Rodríguez Simón. El pleno dará tratamiento a dos informes, uno en mayoría por la exclusión y otro en minoría en contra de la pérdida del mandato.

Asimismo, el plenario también tratará la Propuesta de Disposición que aprueba el Acuerdo de Procedimientos para que la Misión de Observación electoral del Observatorio de la Democracia del PARLASUR pueda participar como Observador internacional en las próximas elecciones presidenciales de la República Federativa de Brasil, a realizarse en el mes de octubre del presente año.

Por último, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR presentará su Informe de Actividades del año 2020.

Acceda aquí el Orden del día de la Sesión Plenaria.

La transmisión de la Sesión del Parlamento del MERCOSUR podrá ser seguida de forma simultánea a través de la página web del Parlamento do MERCOSUL, Facebook e Youtube.

Sessão Plenária do PARLASUL tratará sobre a perda do mandato do Parlamentar Fabián Rodríguez Simón

Na próxima segunda-feira, 6 de junho, a partir das 11 horas da manhã, o Parlamento do MERCOSUL se reunirá para sua LXXXI Sessão Ordinária, presidida pelo Parlamentar paraguaio Tomás Bittar.

Igualmente, a partir das 9 horas se reunirão as diferentes Comissões Permanentes, tanto nas salas do Edifício MERCOSUL como na Sede do PARLASUL.

Entre os assuntos destacados do Plenário, está a Proposta de Disposição, por meio da qual se propõe a exclusão do Parlamentar argentino Fabián Rodríguez Simón. O Plenário tratará dois Relatórios, um em maioria pela exclusão e outro em minoria contra a perda do mandato.

Ademais, o Plenário também tratará da Proposta de Disposição que aprova o Acordo sobre Procedimentos para que a Missão de Observação Eleitoral do Observatório da Democracia do PARLASUL possa participar como observador internacional nas próximas eleições presidenciais da República Federativa do Brasil, a serem realizadas no mês de outubro deste ano.

Por fim, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do MERCOSUL apresentará seu Relatório de Atividades do ano 2020.

Transmissão ao vivo

A transmissão da Sessão do Parlamento do MERCOSUL pode ser acompanhada simultaneamente pelo site do Parlamento do MERCOSUL, Facebook e Youtube.