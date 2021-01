Sicredi União PR/SP inicia assembleias de prestação de contas na Regional Norte

Primeira delas será em Sertanópolis, nesta quarta-feira

Esta semana, a Sicredi União PR/SP inicia o processo de prestação de contas aos associados e deliberações sobre os rumos da cooperativa nas agências da Regional Norte da cooperativa de crédito. A primeira assembleia da regional será na quarta-feira, dia 20, na cidade de Sertanópolis, às 17 horas.

Os eventos acontecerão presencialmente, respeitando o distanciamento social e os decretos municipais referentes à concentração de pessoas. Todos os participantes deverão utilizar máscara e será disponibilizado álcool em gel.

Até 9 de abril, as assembleias acontecerão em dois horários: às 10 horas e às 17 horas, em todos os municípios em que a cooperativa tem agências no norte e noroeste do Paraná, centro e leste paulista. Ao todo, serão 110 apresentações, que serão conduzidas pelo presidente, Wellington Ferreira, pelo diretor executivo, Rogério Machado, e pelos superintendentes David Conchon e Edson Rocha - a programação de dias, horários e cidades está disponível em https://sicrediuniao.coop.br/assembleias.

Veja abaixo a programação da Regional Norte neste e na próxima semana:

20 de janeiro – quarta-feira - 17 horas - Sertanópolis

21 de janeiro – quinta-feira - 17 horas - Pitangueiras

26 de janeiro – terça-feira - 10 horas - Guaravera

26 de janeiro – terça-feira - 17 horas - Londrina Zona Norte

27 de janeiro – quarta-feira - 17 horas - Bela Vista do Paraiso

27 de janeiro – quarta-feira – 10 horas - Cafeara

27 de janeiro – quarta-feira – 17 horas - Centenário do Sul

27 de janeiro - quarta-feira - 17 horas - Porecatu

27 de janeiro – quarta-feira – 17 horas - Cambé

28 de janeiro – quinta-feira – 17 horas - Prado Ferreira