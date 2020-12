Sicredi União PR/SP recebe Selo Sesi ODS 2020 por ação de combate aos impactos da Covid-19

A Sicredi União PR/SP recebeu o Selo Sesi ODS 2020 em reconhecimento a ações realizadas pela cooperativa de crédito visando combater os impactos provocados pela pandemia da Covid-19. O projeto inscrito foi o “Máscaras para Todos”.

Por meio do projeto, foram confeccionadas máscaras de forma remunerada, por mulheres de baixa renda e atendidas pelo programa social da Sicredi União “Vestindo minha Família” e por refugiados que haviam recém concluído curso de corte e costura na Unicesumar. Ao lado da Sicredi União estiveram Cocamar, Sicoob, Unimed, Uniodonto, Unicampo e Pluricoop.

Para a confecção, foram usados tecidos que seriam empregados em uniformes dos colaboradores da cooperativa de crédito e malha de fios sustentáveis doados pela Cocamar. As costureiras foram remuneradas por unidade produzida. As máscaras tiveram destinos nobres: em troca de alimentos não perecíveis, a população ganhou máscaras. Outras 20 mil foram doadas a entidades que atendem idosos, pacientes com câncer e catadores de recicláveis.

O Selo, oferecido pelo Sistema Fiep e Sesi Paraná, teve o propósito de difundir e mobilizar a sociedade para a implementação das ações em prol da Agenda 2030, estimulando as instituições paranaenses a assumirem o protagonismo na realização de boas práticas para a prevenção e combate da Covid-19 e ações pós-pandemia.

Conjunto da obra

Além de protagonizar o projeto “Máscaras para todos”, a Sicredi União continua realizando várias ações com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia. Entre elas, a campanha Eu coopero com a economia local”, incentivando consumidores a adquirem produtos do comércio de sua cidade; e a disponibilização do aplicativo Conecta, permitindo que os associados anunciem e vendam produtos e serviços entre si.

Os programas sociais desenvolvidos pela cooperativa também vêm recebendo uma atenção especial. Para o atendimento do programa A União Faz a Vida, por exemplo, foi desenvolvido site interativo para continuar dando suporte aos professores, orientando-os sobre atividades e uso de ferramentas digitais para dar mais qualidade ao atendimento deles aos alunos.

