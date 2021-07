Sistema Fiep destaca protagonismo feminino para inovação na indústria

Live mostra trajetória inspiradora de mulheres que fazem a diferença para manter a competitividade das empresas no mercado

O papel da mulher na implantação de processos de inovação tem sido fundamental dentro das empresas. E para divulgar a importância delas nesta tarefa que contribui para aumentar a competitividade no mercado, o Observatório Sistema Fiep fará uma live no próximo dia 13, às 18 horas, no Canal da Indústria no Youtube. O objetivo é aproveitar o lançamento da 5ª edição da Bússola da Inovação - ferramenta online gratuita desenvolvida para medir o grau de inovação das empresas - para debater o tema e divulgar o trabalho inspirador das mulheres.

O evento vai trazer a trajetória de três profissionais que fazem a diferença na inovação. Entre as convidadas estão Marcia Manfrin, presidente da indústria alimentícia Apetit; Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento; e Luciana Hashiba, vice coordenadora da Centro de Inovação da FGV-EAESP. A gerente executiva do Observatório Sistema Fiep, Marília Souza, será a moderadora. Para participar, basta acessar o link aqui e fazer a inscrição prévia.

A programação terá 10 minutos para cada uma das convidadas falar sobre sua atuação à frente de processos de inovação e compartilhar suas experiências apontando a importância do seu trabalho no desenvolvimento da inovação empresarial. Em seguida, a live abre espaço para o debate.

Seja em cargos de gestão, como intermediadoras ou espalhadas pelos diferentes setores, elas se destacam como agentes transformadoras, disseminando a cultura de inovação dentro e fora das empresas. Especialistas garantem que a parte mais sensível num processo de inovação é o engajamento entre as equipes e os colaboradores, o gerenciamento de ideias e a transformação delas em práticas inovadoras. “Qualidades muito presentes nas mulheres, como vontade, atitude, disposição e foco fazem a diferença na hora de colocar um projeto em prática e de multiplica-lo entre os diversos atores envolvidos no processo”, diz Augusto Machado, pesquisador do Observatório à frente da Bússola da Inovação.

O evento também trata de uma das principais premissas para o desenvolvimento da inovação, a diversidade, e de como tem crescido o debate em torno da implementação de políticas de valorização da mulher no mundo corporativo. A live vai discutir a importância do empoderamento feminino e como características marcantes da mulher contribuem para o sucesso dos projetos de inovação.

A live é um reforço importante para divulgar o lançamento da 5ª Edição da Bússola da Inovação, que está na fase de respostas ao questionário. Indústrias de todos os portes e regiões do Estado podem participar. Basta acessar a plataforma (https://www.bussolasdaindustria.org.br/inovacao/) e responder a pesquisa que estará disponível até 30 de setembro.

Asimp/Fiep