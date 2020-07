Solidão é tema de palestras na Canção Nova

Evento (sem público) acontece neste fim de semana (10 a 12/07), com momentos de oração, show e missas transmitidos pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais

Neste tempo de distanciamento social, muitos têm enfrentado um sentimento de solidão. Para ajudar neste período que passamos, a Canção Nova transmite no fim de semana (10 a 12/07), pelo Sistema Canção Nova de Comunicação (TV, rádio e internet), o “Acampamento Curados para amar”, que acontece sem público, em decorrência das medidas preventivas contra o coronavírus.

A missa de abertura será na sexta-feira (10), às 20h, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP), com os padres Adriano Zandoná e Rafael Solano, mestre e doutor em Teologia Moral, que fará duas palestras no sábado (11), às 8h50 e às 14h30.

Na noite de sábado, às 21h, o cantor Márcio Todeschini fará show e, na sequência, participará de um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, com a participação de Salette Ferreira e do casal Tânia e Rubens Sabino.

Os missionários Ricardo Ida, André Florêncio e Vera Lúcia Reis, Formadora Geral da Comunidade Canção Nova, também participam do Acampamento Curados para Amar. O tema deste encontro é “Senhor, não tenho ninguém” (Jo 5,7), cuja passagem bíblica fala do homem que estava doente há 38 anos e não conseguia chegar até a piscina de Siloé.

Asimp/Canção Nova