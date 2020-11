SuperMuffato pronto para a Black Friday

O SuperMuffato está preparado para a Black Friday nesta sexta-feira, 27. A empresa realizou grandes negociações com os seus fornecedores para garantir descontos vantajosos aos clientes em todos os segmentos. “Temos grandes expectativas com esta promoção por conta dos preços e condições especiais que a empresa vai oferecer aos clientes”, diz o gerente comercial Adilson Corrêa.

Ofertas especiais terão até 50% de desconto na compra do segundo item, com promoções também do tipo "leve três, pague dois" e a modalidade de pagamento em 36 parcelas fixas - oportunidades de muita economia para o consumidor. Haverá promoções imperdíveis em todos os setores, como bazar e casa, eletroportáteis, beleza e saúde, esporte e camping, limpeza e higiene.

Na linha de eletroeletrônicos, o consumidor encontrará muitas opções em smartphones, notebooks e televisores de tela grande, itens que têm tido grande procura nos últimos meses. Os clientes Clubefato vão encontrar condições vantajosas em muitos destes itens.

As ofertas estarão disponíveis nas lojas físicas e também nos canais de vendas online, tanto para retirada na loja como no delivery. Nos sites, whatsapp e aplicativos do SuperMuffato, vale atenção para as promoções exclusivas.

Ruth Costa Meira/Asimp