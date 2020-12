Top de Marcas de Londrina premia SuperMuffato com três troféus

Pesquisa consagra a marca como a mais lembrada em seu setor, a mais amada em Londrina e destaque no quesito “integração off-line e online”

A pesquisa Top de Marcas de Londrina em 2020 aponta o SuperMuffato como a marca mais lembrada pelos londrinenses no segmento “Supermercado” pelo 20º ano consecutivo. Do total de entrevistados, 62,7% disseram que a marca é a primeira em sua memória. Desta vez o SuperMuffato recebeu ainda outro reconhecimento especial: foi considerada a marca mais amada e representativa da cidade.

A premiação ganhou importância especial nesta edição com mais um reconhecimento: um corpo de jurados destacou o SuperMuffato pelos resultados obtidos com a integração promovida pela empresa entre os meios online e off-line.

Em outro recorte da pesquisa, intitulado “Top Públicos Específicos”, o Grupo Muffato liderou as citações dos entrevistados entre todas as marcas - independentemente de área de atuação - nas regiões sul, centro e norte de Londrina.

A pesquisa foi realizada de agosto a setembro de 2020 e aplicada a 600 moradores de Londrina por meio de questionários nas formas presencial e por telefone, por conta da pandemia e necessidade de distanciamento social. O levantamento seguiu a utilização técnica de amostragem estratificada por aproximação quanto a sexo, faixa de idade, renda familiar, escolaridade e as cinco macrorregiões da cidade (Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste), com margem de erro de 4% e nível de confiança em 95%. Todos os dados foram analisados e tratados por meio de um software específico para pesquisas quantitativas.

Grupo Muffato - O Grupo Muffato é a quarta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Com 67 lojas entre varejo (SuperMuffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 17 mil colaboradores diretos, além de gerar 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 25 cidades do interior de São Paulo e Paraná.

Ruth Costa Meira/Asimp