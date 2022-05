Trabalhadores perdem oportunidade de emprego por falta de documentos para efetivar a contratação

O setor da construção civil apresenta oportunidades crescentes de emprego em Londrina, porém, muita gente tem deixado de ser contratada por não possuir os documentos necessários para ingressar nas empresas.

A construtora Plaenge, por exemplo, está com 25 vagas abertas apenas em Londrina e, até o fim do ano, deve contratar pelo menos 140 pessoas no setor de produção. Luciana Possani, Supervisora de Seleção e Treinamento, alerta, entretanto, que trabalhadores qualificados estão deixando de ser admitidos por problemas com a documentação.

“São pessoas com bom potencial que perdem oportunidades por não possuírem todos os documentos necessários. Hoje é possível providenciar boa parte da documentação online, o que agiliza e facilita o processo. O importante é buscar orientação e estar com tudo à mão quando surgirem as vagas ”, orienta.

Em Londrina, nos três primeiros meses do ano, foram criadas 1.738 vagas. A alta foi puxada principalmente pela construção civil, que contratou 158 pessoas e segue com oferta de vagas.

A vigia diurna Cleusa Vieira da Silva procurava uma oportunidade de emprego há dez meses e, quando foi chamada para ocupar uma vaga na Plaenge, se apressou em organizar os documentos e apresentá-los no dia da entrevista. “Rapidamente providenciei os documentos solicitados e abri até mesmo a conta bancária. Deu tudo certo e estou muito orgulhosa de fazer parte desse time”, relata.

O carpinteiro Danilo Aparecido Santiago de Lima estava trabalhando como autônomo há cinco meses quando um vizinho sugeriu que ele se candidatasse a uma vaga na Plaenge. Para aproveitar a oportunidade, ele contou com a orientação da equipe de RH da empresa. “Já estava com muitos documentos em mãos, fui bem orientado pelo pessoal da Plaenge e consegui atender o prazo. Deu tudo certo”, conta.

Documentos necessários para contratação

Na Plaenge em Londrina há oportunidades para auxiliares de logística, pedreiros, serventes, carpinteiros, operadores de equipamentos e vigias (com prioridade para PCD). A Analista de Recrutamento e Seleção Jr. da Plaenge, Sara Pereira, informa quais os documentos necessários para contratação e como providenciá-los.

- Carteira de trabalho

- RG (Cédula de identidade)

- CPF

- Título de eleitor

- Reservista

- Comprovante de escolaridade

- Certidão de nascimento ou casamento ou escritura pública de união estável ou divórcio

Saiba onde e como providenciar documentos necessários para contratação

Carteira de Trabalho

É possível obter a versão digital totalmente online.

Para acessar o documento, basta baixar gratuitamente o aplicativo na loja virtual: Apple Store da Apple e no Play Store do Android. Ou acessar via Web, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br/

RG (Cédula de identidade)

Posto 520 – Rua Lino Sachetin, 352 - 5º Distrito Policial, Conjunto Luiz de Sá.

Horário: das 09:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs - Telefone: (43) 3336-7031 - necessário AGENDAR atendimento.

ou

Posto 500 – Rua Guaporé, 180 - Centro

Para retirada de documentos – das 8:00 às 14:00

Para agendados online – das 8:00 às 17:00

Telefone: (43) 3344-3861 - necessário AGENDAR atendimento.

CPF

Basta acessar o link abaixo, preencher os dados pessoais e realizar a impressão do Comprovante de Inscrição no CPF:

Impressão do Comprovante de Inscrição no CPF. (fazenda.gov.br)

Título de Eleitor

Comparecer ao Cartório Eleitoral ao qual pertença sua residência, levando um documento de identificação original. São aceitos: carteira de Identidade, certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento, carteira de trabalho, comprovante de residência - original, atualizado e em nome do eleitor. Na hipótese de o eleitor residir com os pais ou outro familiar, deverá apresentar, juntamente com o comprovante de residência, documento que ateste a filiação ou parentesco. Poderão ser aceitos: contas de água, luz, gás, telefone, envelopes de correspondência, entre outros. Para pessoas do sexo masculino, com idade entre e 18 e 45 anos, é obrigatório apresentar comprovante de quitação do serviço militar – Certificado de Alistamento Militar-CAM, Certificado de Reservista, entre outros. A exigência do comprovante ocorre a partir de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que o alistando completar 45 anos.

Reservista

Em caso de perder o prazo para se alistar:

O candidato deve ir até a Junta de Serviço Militar mais próxima da sua casa e terá que pagar a multa de R$ 3,71 em alguma agência do Banco do Brasil ou nos Correios.

Deverá levar os seguintes documentos: Certidão de nascimento, casamento ou documento de identidade (RG, Carteira de Trabalho, passaporte, carteira de identificação funcional); 2 fotos 3×4 e comprovante de residência.

Carol Avansini/Asimp