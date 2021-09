TV Aparecida comemora seus 16 anos com show musical “Tributo ao Samba”

Com uma história de muito trabalho, dedicação e bons frutos, a TV APARECIDA completa 16 anos. Mesmo ainda tão jovem, a emissora já se destaca entre as 14 maiores redes de televisão do Brasil em abrangência, segundo a Anatel. A emissora faz parte do grupo Rede Aparecida de Comunicação, composta ainda pela Rádio Aparecida, que completa 70 anos, e pelo Portal A12, que faz 11 anos. E para festejar, o canal preparou uma programação especial, uma Missa em ação de graças, um pacote de filmes, um novo programa infantil e o espetáculo "Tributo ao Samba", com a cantora Adryana Ribeiro interpretando canções que marcaram a história da música brasileira.

Inaugurado em 8 de setembro de 2005, o canal da Padroeira do Brasil tem como pilar promover uma programação que celebra a fé nas transmissões religiosas e oferecer programas diversificados com conteúdos culturais, educativos, jornalísticos, esportivos, musicais, femininos, filmes e transmissões ao vivo. Tudo isso feito com muito amor e cuidado para entrar nos lares das famílias brasileiras.

Irmão Alan Patrick Zuccherato, Missionário Redentorista e diretor de programação da TV Aparecida, fala do compromisso da emissora com o seu público-alvo:

“A TV Aparecida nasceu com a missão de levar a Boa Notícia para o povo brasileiro e desejamos que essa tarefa alcance as pessoas cada vez mais. Nosso compromisso é buscar conteúdos que contribuam para o desenvolvimento das pessoas, tanto no âmbito espiritual, quanto nos âmbitos pessoal, familiar e até profissional. Por isso, em nossa programação, o público pode ver, além dos programas religiosos, o jornalismo, a prestação de serviços, dicas de empreendedorismo, saúde, bem-estar e outros assuntos que ajudam as pessoas a buscarem sempre o melhor para suas vidas e suas famílias”.

Ao longo desses anos, a TV Aparecida, cuja programação vai ao ar através do seu canal aberto, da tevê por assinatura, parabólica e também do seu Portal (a12.com/tv), tem motivos de sobra para comemorar e agradecer ao público e aos parceiros. O resultado positivo pode ser conferido por meio do expressivo crescimento de audiência e abrangência do canal.

“Antes se tornar realidade, a TV de Nossa Senhora foi sonhada por cerca de 40 anos pelos Missionários Redentoristas. Anotações relativas à Rádio Aparecida de 1965 a 1997 revelam o desejo guardado com carinho até que chegasse a hora certa. Na época da celebração dos 50 anos da Rádio Aparecida, em 2001, a direção da Fundação Nossa Senhora Aparecida decidiu buscar o canal que existia para a cidade de Aparecida (SP) no plano básico de radiodifusão – relação de canais aprovados pela Anatel para todo o país. Em 5 de maio de 2001 o canal 59 em UHF foi concedido pelo Ministro, Pimenta da Veiga, para a concessão da TV Aparecida. E em 31 de outubro de 2001 foi assinado em Brasília o contrato entre o Ministério das Comunicações e a Fundação Nossa Senhora Aparecida. E o grande sonho se realizou em 8 de setembro de 2005 quando a TV de Nossa Senhora foi inaugurada”, conta Irmão Alan Patrick Zuccherato.

Especiais de Aniversário

E para festejar essa data tão importante, na quarta-feira (08/09), a TV Aparecida presenteia o seu público com a transmissão da Missa em Ação de Graças e um belíssimo show musical. Ás 9h, será celebrada uma Missa em Ação de Graças pelo aniversário da Rede Aparecida, no Santuário Nacional. O Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, vai presidir a celebração, que será no altar central.

Ainda na quarta-feira (8/9), às 21h, vai ao ar o show “Tributo ao Samba”. Com apresentação de Juliana Luz e a participação especial da cantora Adryana Ribeiro, o gênero musical, tão amado no Brasil, é destaque da atração. O especial, com direção de Felipe Pontes, tem como proposta levar aos telespectadores momentos felizes, através de músicas que marcam a história do Brasil e fazem parte da memória afetiva do nosso povo. Nesse tributo, a cantora Adryana Ribeiro foi convidada para interpretar canções como: “O que é que a baiana tem”; “Aquarela do Brasil”; “Canta canta, minha gente”; “Vou festejar”, entre outras. A cidade do Rio de Janeiro, um dos berços do samba, é tema do cenário do show.

Os Números da TV Aparecida

· A TV Aparecida está entre as 14 maiores redes de televisão do Brasil em abrangência.

· É a 8ª emissora de TV aberta mais vista na praça São Paulo (fonte: Kantar Ibope Media – instar analytics – total domicílios – julho/2021 – rat%).

· Está presente em 25 Estados + Distrito Federal, sendo 24 capitais. · Tem mais de 2,8 milhões de inscritos no canal youtube.com/tvaparecida. · São mais de 2,7 milhões de seguidores no facebook.com/aparecidatv · Contabiliza mais de 500 mil visitas mensais em seu portal a12.com/tv.

Cobertura de sinal da emissora

· Canais abertos: 289 municípios

· Sinal digital nas capitais: Belém/PA (27.1), Belo Horizonte/MG (44.1), Boa Vista/RR (41.1), Brasília/DF (33.1), Campo Grande/MS (48.1), Cuiabá/MT (14.1), Curitiba/PR (44.1), Florianópolis/SC (43.1), Fortaleza/CE (38.1), Goiânia/GO (24.1), João Pessoa/PB (21.1), Macapá/AP (50.1), Maceió/AL (24.1), Manaus/AM (26.1), Natal/RN (46.1), Palmas/TO (46.1), Porto Alegre/RS (59.1), Porto Velho/RO (33.1), Recife/PE (23.1), Rio de Janeiro/RJ (46.1), Salvador/BA (23.1), São Luís/MA (48.1), São Paulo/SP (41.1), Teresina/PI (41.1).

· TVs por assinatura: NET (195 e 695), SKY (11), VIVO (231), CLARO (18), OI (16 e 27), GVT (242), KLIN TV (24), ALGAR TELECOM (718).

· Antenas parabólicas em todo o Brasil · Streaming no portal www.a12.com/tv

· Streaming no aplicativo “Aparecida” para dispositivos móveis (Google Play e App Store)

