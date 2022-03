TV Aparecida exibe inauguração da nova Fachada Norte do Santuário Nacional

O Santuário Nacional realiza neste sábado (19/3) a inauguração da Fachada Norte da Basílica de Aparecida. A programação será transmitida pela TV Aparecida, com a celebração da Santa Missa, às 18h, e a solenidade de entrega da obra no especial "Caminho para a Liberdade", com coreografias e músicas.

A Missa será celebrada por Padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial da Unidade Redentorista de São Paulo. Logo após terá a "Central: Caminho para a Liberdade" mostrando os bastidores dessa grande obra. Na sequência da programação da emissora começa a cerimônia de entrega da construção. Intitulada "Caminho para a Liberdade", o momento especial é dividido em três atos: a bênção da Fachada, feita por Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida; seguido da "História do Êxodo", momento com músicas e coreografias remontando a história de Moisés e do povo Hebreu até sua travessia ao Mar Vermelho; e por fim, um momento institucional, com a palavra do Reitor do Santuário, Padre Eduardo Catalfo, e do administrador, Padre Luiz Cláudio, e a entrega oficial da fachada ao devoto, conduzida por quatro anfitriões: Padre Jonas de Pádua, e os apresentadores da TV Aparecida Ivy Leão, Eduardo Miranda e Bete Ribeiro, além da participação especial de Jéssica Fernandes.

A música também se fará presente, com as cantoras Ziza Fernandes e Adriana Arydes, e o cantor Diego Tiguez, que diante da nova fachada do Santuário vão apresentar canções compostas especialmente para a data. Os artistas serão acompanhados por músicos do PEMSA (Projeto de Educação Musical do Santuário de Aparecida), regidos pelo maestro Rodrigo Costa.

Sobre as obras

A Fachada Norte é a primeira parte de uma grande obra de revestimento e evangelização, que compreende os quatro lados externos do Santuário Nacional com passagens bíblicas. Cada uma das faces receberá um tema, a norte é o Livro do Êxodo, a sul será cenas da Páscoa de Cristo, a leste cenas da criação e a oeste cenas do livro do Apocalipse. Toda a concepção foi pensada por padre Marko Ivan Rupnik. A obra da ala norte começou em 2019, são quase 4 mil metros quadrados de mosaico.

A entrega foi escolhida para 19 de março por ser o dia de São José, considerado o padroeiro das famílias. Uma homenagem do Santuário Nacional à Família dos Devotos, que são os responsáveis pelo projeto nas fachadas, intitulado Jornada Bíblica. A próxima obra será na fachada sul.

Live no Facebook da Família dos Devotos

Após o evento, por volta de 20h30, Irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de programação da TV Aparecida, e a jornalista Jéssica Fernandes vão apresentar uma live no Facebook da "Família dos Devotos". Direto do Jardim Norte do Santuário, eles vão receber convidados para falar do sentimento da primeira entrega do projeto.

Vera Jardim/Asimp