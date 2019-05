TV Canção Nova tem programação especial pelos 100 anos da Capelinha das Aparições em Fátima

Nos dias 12 e 13 de maio de 2019, a TV Canção Nova terá transmissões e exibições especiais em comemoração aos 100 anos da construção da Capelinha das Aparições em Fátima, Portugal. A emissora transmitirá as celebrações de Portugal no domingo (12/5), às 17h30, e na segunda (13/5), das 5h às 9h. O filme “Fátima: O Último Mistério” será exibido no domingo, às 11h10 e às 20h30, e na segunda, às 21h.

A equipe da TV que atua na frente de Missão da Canção Nova em Portugal produziu os especiais “Santa Jacinta Marto” e “São Francisco Marto”, que irão ao ar às 11h e às 21h50, no domingo, com reprises na segunda-feira às 5h40, e às 22h20.

Asimp/Canção Nova