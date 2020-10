Um Chute para o Futuro é beneficiado com 200 cestas básicas por meio de ação da Gerando Falcões

Durante três meses, as famílias poderão usar um cartão digital no valor de R$ 100 para comprar alimentos, itens de higiene e gás.

O projeto social Um Chute Para o Futuro – que atende cerca de 240 crianças e adolescentes de famílias de baixa renda de Foz do Iguaçu (PR) – foi contemplado esta semana com 200 cestas básicas por meio da ação “Corona no Paredão”, que é promovida pela Rede Gerando Falcões, organização social que atua no desenvolvimento e expansão de projetos sociais em periferias e favelas de todo o Brasil.

Os donativos, que serão entregues para as famílias atendidas pelo projeto, foram repassados em forma de cartões digitais no valor de R$ 100, habilitados para a compra de alimentos, itens de higiene e gás. Serão três parcelas, que serão depositadas nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. As doações vão complementar as cestas básicas que as famílias recebem mensalmente do projeto por meio de outras parcerias.

“É uma grande honra poder ampliar a parceria, agora com as cestas básicas digitais, oportunizando melhor qualidade de vida para as famílias. Somos muito gratos pelo agir de Deus em nosso projeto e conseguirmos através desta e das outras parcerias poder minimizar o sofrimento das pessoas nesta pandemia”, destaca o líder do projeto, Ronaldo Cléber Cáceres, que foi selecionado para participar da Falcons University, uma plataforma de formação para líderes sociais da Rede Gerando Falcões.

A campanha “Corona no Paredão” tem como objetivo arrecadar junto a empresas e pessoas físicas um milhão de cestas básicas para que cada família consiga sobreviver três meses sem precisar se expor ao vírus, trazendo a doença para as comunidades. Para saber mais sobre o projeto e como contribuir com a causa, acesse gerandofalcoes.com.