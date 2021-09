Veja as dicas de proteção contra golpes virtuais e tecnológicos

A tecnologia tem sido cada vez mais utilizada na vida financeira do brasileiro, ainda mais durante a pandemia. Mas as opções de pagamentos com cartões ou o uso de aplicativos no celular também podem ser um risco. Antes de se adaptar à facilidade virtual, é preciso aprender a utilizar o recurso com segurança.

Reportagem de Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira/Canção Nova