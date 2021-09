Vem aí a edição de 2021 do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV

Já tem data confirmada para ocorrer a edição de 2021 do Fórum Mundial Espírito e Ciência, da Legião da Boa Vontade (LBV): dias 19 e 20 de outubro. Será em formato on-line e vai contar com transmissão simultânea em português, inglês, espanhol e Libras, pelo YouTube.

O tema atende a um dos mais impactantes anseios que envolvem a realidade humana: “Vida e morte em diálogo — Ciência e Fé conversam sobre as dimensões da existência”. Vale destacar que este conteúdo foi eleito por meio de uma pesquisa entre os participantes de edições anteriores.

Com a fraterna contribuição de renomados representantes religiosos e científicos, aspectos fundamentais da vida serão abordados, a exemplo de profundas questões que, há milênios, são feitas pela humanidade: de onde viemos?; o que ocorre após a morte?; como explicar lembranças de vidas passadas?; qual é a natureza da alma humana?

Tais questionamentos nos preparam para lidarmos melhor com esse fato que atinge a todos indistintamente. Por isso, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, promove um ambiente ecumênico de diálogo entre os diversos saberes, a fim de oferecer conhecimento e conforto para quem já vivencia momentos desafiadores e para quem deseja se aprofundar no assunto.

O Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, foi criado no ano 2000 e desde então marca vanguarda ao propor “Ciência e Fé na trilha do equilíbrio”. Ao longo de mais de 20 anos, tem se destacado como um dos maiores eventos do gênero no mundo, pioneiro em reunir respeitados nomes da Ciência, da Religião e demais áreas do conhecimento no propósito de “estabelecer um espaço para o colóquio solidário e profícuo. E assim fomentar o diálogo sobre assuntos fundamentais para o entendimento de nossa existência aqui, neste pequenino planeta, como também do nosso estágio na hierarquia do Cosmos, utilizando, para esse fim, a conciliação do conhecimento humano com o espiritual nos diversos campos do saber”, conforme apresenta seu criador, o jornalista Paiva Netto.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.forumespiritoeciencia.org/inscricao, com a opção de adquirir o certificado! O evento inicia às 19h30, nos dias 19 e 20 de outubro.

Asimp/LBV