Mesa redonda irá reunir grandes nomes para discutir tal capacidade

Dia 10 de agosto comemora-se o dia Mundial da Superdotação, fenômeno esse que se caracteriza por um desenvolvimento intelectual acima da média, identificado principalmente em crianças. Pensando nisso, o portal Vivendo a Superdotação preparou a segunda edição da mesa redonda sobre o tema para discutir o abismo entre o discurso da inclusão e a prática. O bate papo irá acontecer hoje, às 20h, de forma online e gratuita.

Muitos nomes importantes do cenário estarão presentes a fim de expandir o debate sobre o tema e sanar possíveis dúvidas. Alinne Arquette é juíza de Direito Titular do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denner Pereira é advogado e assessor da Procuradoria Geral do Estado do Paraná e Ligiane Rodrigues Bueno é promotora de justiça no estado de São Paulo, 1ª Promotora de Justiça da cidade de Araras.

Além desses, o psicólogo Damião Silva, que também possui superdotação, irá mediar a mesa em um bate papo que promete ser muito esclarecedor: “Falar sobre inclusão de superdotados é falar sobre uma educação individualizada. É importante repensar a formação dos profissionais de educação e saúde do país, além de um trabalho em conjunto com a família”, conta o psicólogo.

Trazer o assunto à tona, promover o debate e desmistificar a imagem de que essas pessoas executam toda e qualquer atividade com excelência é o principal objetivo da mesa redonda. Com isso, busca-se oferecer mais qualidade de vida, ensino ideal e o fim de comportamentos agressivos, desmotivação e isolamento.

Para se inscrever, basta acessar www.vivendoasuperdotacao.com.

Carol Freitas/Asimp