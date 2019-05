Você sabe como defender seu filho de um abusador?

Para podermos defender nossos filhos de abusadores, precisamos conhecer o perfil do abusador. Neste vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre isso. Muitos de nós podemos pensar que o estuprador está nas ruas, mas, segundo dados estatísticos, somente 5% dos estupros acontecem com criminosos que estão nas ruas. Os outros 95% acontecem com pessoas que estão dentro de nossas casas, sendo 60% referentes a pais e padrastos, como cito em meu livro “Vencendo os traumas que nos prendem”.

Esses dados são realmente alarmantes, por isso é necessário refletir sobre o perfil desses agressores. Na maioria dos casos, os abusadores são pessoas extremamente gentis e encantadoras, com quem você deixaria seu filho sem qualquer desconfiança. As consequências desses abusos são devastadoras, há adultos que não se perdoam por terem confiado na pessoa que os abusou e até por terem sentido prazer, como discutimos no vídeo anterior.

Em meu livro “Vencendo os traumas que nos prendem” menciono que, muitas vezes, o abusador também foi vítima; pode ter sido abusado em alguma fase da vida e, do mesmo modo, precisa de tratamento. Precisa responder por seus atos na justiça e tratar a doença, independentemente de quem seja: um pai, um familiar, um líder religioso ou um professor.

Dificilmente, dará para identificá-los de longe. Por isso, precisamos encarar o fato de que não podemos proteger nossas crianças a todo o momento, e uma forma de evitar que nossos filhos passem por esse tipo de trauma é ensiná-los sobre a privacidade do seu corpo, ensinar de forma clara sobre a sexualidade, do jeitinho deles, da forma correta para cada idade. Podemos ensinar sobre as partes do corpo, quais são as partes íntimas, quais são os limites e, principalmente, ensinar como sair de situações desconfortáveis ou assustadoras.

Adriana Potexki é escritora e autora dos livros ‘A cura dos sentimentos em mim e no mundo’ e ‘A cura dos sentimentos nos pequeninos’. Com formação em Psicologia, ela é terapeuta certificada pelo EMDR Institute, palestrante internacional e blogueira do site ‘Sempre Família’, do Grupo GRPCom.