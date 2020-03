Você sabia que homem sente medo?

Essa afirmação ainda assusta muitas pessoas. Para alguns, dizer que homem tem medo é o mesmo que duvidar de sua masculinidade. Para outros, é dizer que esses homens são fracos, incapazes. No entanto, afirmar que homem também tem medo, pode ser libertador. E mais que isso, pode ajudar a muitos homens que dizem não ter medo de nada, a descobrirem seu verdadeiro papel no mundo: a missão dada a cada um pelo próprio Deus.

Para tanto, basta olharmos para São José, o pai adotivo de Jesus. Se lermos atentamente o Evangelho segundo São Mateus, na passagem sobre o Nascimento de Jesus, veremos que, naquele momento, esse grande santo sentiu medo em virtude de tudo o que estava acontecendo na sua vida. Diz o texto que Maria estava prometida a José, mas antes que coabitassem, ela engravidou por obra do Espírito Santo.

José, por ser homem bom, resolveu rejeitá-la secretamente para não lhe causar mal (Cf. Mt 1,18-19). Ele já tinha se decidido a isso, até que, em sonho, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: “José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo” (Mt 1,20).

José, exemplo de homem de Deus que também sentiu medo

O pai adotivo de Jesus teve medo. Se isso não fosse verdade, o anjo não o teria tranquilizado e dito a frase: “Não tenhas medo”. Isso não diminui o heroísmo e as virtudes de tão grande santo. Pelo contrário, mostra que ele não somente teve medo, mas também o enfrentou, confiando na Palavra do Senhor. Com esse impulso divino, assumiu a missão que lhe fora confiada.

O que aconteceu foi algo que precisamos analisar à luz do Antigo Testamento. São José sentiu-se perplexo e sem orientação diante de tão grande mistério, pois sabia que não seria capaz de compreender. Essa reação de fuga diante da presença misteriosa de Deus e, ao mesmo tempo, de medo frente ao chamado divino, nós a vemos repetidas vezes na história de vários profetas e personagens do Antigo Testamento.

Esse ato de José pode, então, significar seu chamamento, sua vocação que, após o assombro frente à tão grande mistério e consequente negativa diante de tamanha responsabilidade, assume a missão que lhe é confiada de proteger a vida do Menino Jesus, Aquele que salva, Deus conosco. Sendo assim, o texto nos apresenta uma dinâmica que deseja chamar a nossa atenção, entre outras coisas, para o chamado e missão do pai adotivo de Jesus.

É preciso transcender o medo

Tudo isso para nos dizer que é normal ter medo. Especialmente, nós, homens, podemos ter medo diante das situações complexas nas quais vivemos, ter medo frente às coisas novas que se nos apresentam, medo do chamado de Deus, medo de assumirmos nosso papel no meio em que vivemos.

Pelo exemplo de São José, não podemos parar no medo. É preciso transcender esse sentimento e captar nesses momentos a doce voz de Deus, que nos chama para a missão e nos conduz pelos Seus caminhos. Para que assim também levemos aos outros, e a nós mesmos, a salvação e a presença de Jesus, o Deus conosco, como o fez o nosso glorioso São José por meio do seu exemplo e, agora, pela sua intercessão.

Na hora da tribulação, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José!